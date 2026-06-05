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她曝公司福利大讚「天堂」 半年後嚇到：根本是職災

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露自家公司對員工很好，每周都會提供下午茶，還會將零食櫃裝滿，讓她半年就胖了7公斤。 示意圖／ingimage
原PO透露自家公司對員工很好，每周都會提供下午茶，還會將零食櫃裝滿，讓她半年就胖了7公斤。 示意圖／ingimage

許多人在應徵工作前都會事先調查公司的薪資、福利是否完善，且有無符合自己所需，畢竟除了優渥的薪水吸引人以外，福利政策也是徵才的關鍵之一。有一名女網友透露公司每周都會請吃下午茶手搖飲零食櫃裡也都塞滿各式各樣的餅乾和點心，原以為進到「天堂」，沒想到半年後發現變胖，才知道這根本是「職災」。

這名女網友在Dcard發文分享自家公司的福利，她說每個星期都提供點心和手搖飲享用，大家訂下午茶的時間比上班還準時。不僅如此，公司還設有零食櫃，各種洋芋片、餅乾、點心都塞得滿滿的，老闆還時不時將櫃子塞滿，讓她笑說「有一種餓...是老闆覺得我餓」。

原PO說剛入職時覺得這家公司根本就是天堂，還常常跟朋友炫耀自己找到了神仙公司，結果才過半年，「報應」就來了。她說入職到現在已經胖了7公斤，連雙下巴都跑出來，這才驚覺這根本是「職災」而不是「福利」。即便如此，原PO笑說自己還是不願放棄這麼好的公司福利。

貼文引起熱議，「其實這才是正常的工作環境，是台灣平常太奴」、「這福利很恐怖，尤其都坐辦公室沒怎麼動的人」、「我懷疑妳在炫耀，但我沒有證據」、「我朋友也這樣，明明不用去公司，偏偏為這些福利天天準時上班蹭吃蹭喝」、「果然好公司都是別人的公司」、「絕對是職災，有很勸敗的同事也很不行，我同事都會揪我團購，腦波一弱就會+1下去」。

但也有人不以為然，「傻傻的，給妳吃的這些成本比加薪少」、「我就遇過有公司的主管說寧願請東西吃，也不要加薪，而且員工還更有向心力」、「這科技公司常見啊，但妳想想錢哪來的」、「這對老闆來說是最省錢的福利」、「都不是健康食物」、「老實講不吃這些食物的，被請客很困擾，通常都不吃帶回家」、「不羨慕，很討厭老闆故意表現得很大方給這種小恩惠，我真的寧可給錢」。

之前曾有網友透露，自己認為真正理想的工作，其實不一定要高薪資或優渥福利，只要能準時下班、假日不被打擾，還能存到一點錢，對他來說就已經是「神仙等級」的工作了，貼文也獲得不少人的認同。

薪水 下午茶 零食 手搖飲 職災

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