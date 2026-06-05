她曝公司福利大讚「天堂」 半年後嚇到：根本是職災

許多人在應徵工作前都會事先調查公司的薪資、福利是否完善，且有無符合自己所需，畢竟除了優渥的薪水吸引人以外，福利政策也是徵才的關鍵之一。有一名女網友透露公司每周都會請吃下午茶和手搖飲，零食櫃裡也都塞滿各式各樣的餅乾和點心，原以為進到「天堂」，沒想到半年後發現變胖，才知道這根本是「職災」。

這名女網友在Dcard發文分享自家公司的福利，她說每個星期都提供點心和手搖飲享用，大家訂下午茶的時間比上班還準時。不僅如此，公司還設有零食櫃，各種洋芋片、餅乾、點心都塞得滿滿的，老闆還時不時將櫃子塞滿，讓她笑說「有一種餓...是老闆覺得我餓」。

原PO說剛入職時覺得這家公司根本就是天堂，還常常跟朋友炫耀自己找到了神仙公司，結果才過半年，「報應」就來了。她說入職到現在已經胖了7公斤，連雙下巴都跑出來，這才驚覺這根本是「職災」而不是「福利」。即便如此，原PO笑說自己還是不願放棄這麼好的公司福利。

貼文引起熱議，「其實這才是正常的工作環境，是台灣平常太奴」、「這福利很恐怖，尤其都坐辦公室沒怎麼動的人」、「我懷疑妳在炫耀，但我沒有證據」、「我朋友也這樣，明明不用去公司，偏偏為這些福利天天準時上班蹭吃蹭喝」、「果然好公司都是別人的公司」、「絕對是職災，有很勸敗的同事也很不行，我同事都會揪我團購，腦波一弱就會+1下去」。

但也有人不以為然，「傻傻的，給妳吃的這些成本比加薪少」、「我就遇過有公司的主管說寧願請東西吃，也不要加薪，而且員工還更有向心力」、「這科技公司常見啊，但妳想想錢哪來的」、「這對老闆來說是最省錢的福利」、「都不是健康食物」、「老實講不吃這些食物的，被請客很困擾，通常都不吃帶回家」、「不羨慕，很討厭老闆故意表現得很大方給這種小恩惠，我真的寧可給錢」。

之前曾有網友透露，自己認為真正理想的工作，其實不一定要高薪資或優渥福利，只要能準時下班、假日不被打擾，還能存到一點錢，對他來說就已經是「神仙等級」的工作了，貼文也獲得不少人的認同。