物流×客運業聯合徵才 合力開出622個職缺、加入城市守護行列

隨著捷運淡水信義線列車延伸行駛至「廣慈／奉天宮站」，城市交通與生活圈更加緊密連結，而支撐這座城市順暢運行的背後，正是無數默默付出的客運與物流從業人員。為協助企業補實人力、也為求職民眾開啟嶄新職涯，臺北市就業服務處將於6月11日下午，在信義就業服務站舉辦「城市運行・職達未來」物流×客運業聯合徵才活動，邀集15家知名運輸企業參與，釋出622個工作機會，歡迎有心投入運輸與物流產業的民眾踴躍參加。

臺北市勞動局王秋冬局長表示，物流與客運產業不只是城市基礎服務的一環，更是維持社會正常運作的重要力量。清晨，公車駕駛長載送學生與上班族展開一天行程；深夜時分，也守護著每位市民平安返家。他們面對各種天候、交通與突發狀況，始終堅守崗位，以穩健專業守護乘客安全，承擔著公共運輸的責任與使命。

而物流配送人員則穿梭於城市大街小巷之間，從民眾網購商品、超商補貨、生鮮配送，到醫療與民生物資供應，都仰賴物流體系即時送達。他們不只是配送包裹，更是串聯家庭、商業與城市供應鏈的重要推手。每一次準時送達的背後，都是對時間管理、工作紀律與服務品質的堅持，也讓城市生活得以便利而有序地持續運轉。

臺北市就業服務處指出，客運駕駛長與物流司機，並不只是「開車的人」，而是城市日常不可或缺的守護者。他們以專業與責任感，承載著民眾生活的節奏，也支撐著整體產業的脈動。這不僅是一份穩定工作，更是一份能真正服務社會、守護城市的職業。對願意投入運輸與物流產業的人而言，加入的不只是企業團隊，更是成為支撐城市運行的重要力量，這份使命感與榮譽感，正是產業最珍貴的價值。

本次參與企業陣容堅強，包括國光客運、大都會客運、葛瑪蘭客運、統聯客運、指南客運、臺北客運、東南客運、國立通運、中興大業巴士、首都巴士、欣欣巴士，以及新瑞宅配、SF EXPRESS台灣順豐速運、統一速達（黑貓宅急便）、微笑單車等指標業者，其中以客運駕駛長及物流配送人才需求最為殷切，部分駕駛職缺薪資上看8萬元，充分反映市場對專業人才的高度重視。

除第一線駕駛與配送工作外，也同步釋出車輛維修技師、調度員、倉管員、客服、會計、人力資源、企劃、行政助理及護理人員等多項內勤職缺，提供不同專長與職涯需求的民眾更多選擇。整體薪資條件亦相當亮眼，經常性薪資4萬元以上職缺達405個名額，占總職缺數61%；薪資3萬5千元以上職缺亦有98個名額。工作地點遍及臺北、新北、基隆、桃園、中壢及羅東等地區，多數企業提供完善在職培訓與升遷制度，學歷條件以不限或高中職以上為主，對轉職者及初入職場青年皆具高度吸引力。

北市就服處表示，希望透過本次徵才活動，讓更多民眾看見運輸與物流產業的專業價值與社會貢獻，也鼓勵更多人加入這群守護城市日常的重要行列。活動當天並提供臨時托育服務及手語翻譯，打造友善且高效率的就業媒合平台。