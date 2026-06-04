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滑世代每3人有1人是情緒孤島 情緒求助管道AI居第二

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
滑手機示意圖。圖／AI生成
滑手機示意圖。圖／AI生成

104人力銀行今天發布「滑世代焦慮」報告，除了社群比較，AI也成為滑世代另一項壓力來源，3成擔心被人工智慧（AI）取代，其中又以理工人最焦慮。當面臨情緒高壓時，求助管道第一名是「朋友／伴侶」，「與AI聊天」躍升為第二大求助管道。

104人力銀行「滑世代焦慮」於2026年4月1日至29日針對104求職會員進行網路調查，收集1114筆18-30歲有效樣本，在95%信心水準下，估計誤差為2.94%。

32.3%的受訪求職會員高度擔心未來職場中的自我價值被取代，並產生「再怎麼努力也沒用」的無助感。在各學群中，最懂科技的「理工」學群位居AI海嘯第一排，高度焦慮比率最高，其次為「餐旅生活」學群，因自動化與無人化流程普及，同樣對未來感到不安。

數據更指出，對於滑世代而言，「躺平」已成為自我保護的心理防衛機制，特別對於無法掌控的AI未來趨勢，越是擔心自己被AI取代，就有越高比率選擇「原地躺平」；在對AI感到「非常擔心」的填答者當中，高達74.6%面對未來職涯發展感到迷失並產生「躺平」的念頭，顯示AI焦慮已不只是科技議題，更逐漸演變成心理與職涯安全感問題。

當面臨情緒低落與高壓時，受訪求職會員的求助管道第一名是「朋友／伴侶」（51.4%），但「與AI聊天」以35.1%的比率躍升為第二大求助管道，甚至超越了「父母／長輩」（22.4%），而「外部專業協助」與「老師／輔導室」則占不到一成。值得關注的是，有30.3%的人在情緒低落時僅勾選「自己消化」，等同每3人就有1人選擇孤立而不尋求真實人際互動支持，陷入情緒孤島。

104人力銀行職涯永續長王榮春表示，當代年輕人面臨的不只是傳統升學與就業壓力，更同時受到社群比較文化與科技趨勢快速變動影響。許多年輕人自覺即使努力，也仍對「自己是否有競爭力」、「未來會不會被取代」感到高度不安，且在長期社群比較下容易低估自身能力，即使具備條件，也不敢主動爭取機會，導致求職行動力的流失。

王榮春指出，滑世代的焦慮不只是個人問題，更與整體社會環境、教育文化與數位生態密切相關。因此，除了個人調適，也需要家庭、教育與社會支持系統共同參與，從個人角度可減少無意識滑社群的習慣、不以按讚數或外部評價衡量自己，同時將AI視為輔助工具而非情緒依附的重心；從父母親友的角度則應「先理解與接住情緒，再討論解方」，並減少用單一成功標準定義孩子的人生價值。

求職 人力銀行

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