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滑世代焦慮報告出爐 54%活在高壓 社群演算法放大「成功學」

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
處於手機及社群高度發展的年輕人，反而因此而出現新的焦慮。圖／本報資料照片
處於手機及社群高度發展的年輕人，反而因此而出現新的焦慮。圖／本報資料照片

社群媒體成為日常、人工智慧（AI）快速改變世界，年輕世代的焦慮也出現新的景象。104人力銀行針對18-30歲求職會員進行網路問卷發表「滑世代焦慮」報告，54.4%滑世代自認處於高壓狀態，38.5%會因社群比較感到自卑，更有48.3%曾因「覺得自己不夠好」而不敢投遞履歷。滑世代的成長過程與社群媒體高度連結，但社群演算法經常放大「成功學」，四成滑世代經常感到自卑。

104人力銀行職涯永續長王榮春呼籲，社會大眾不應以「玻璃心」或「抗壓性差」的標籤看待年輕世代，而應關注社群比較文化對整體社會造成的結構性焦慮，透過彼此理解與真實陪伴，重建家庭、校園與職場中的支持網絡。104人力銀行也提供「你是哪種滑世代焦慮？」線上檢核工具，試圖減緩「螢幕裡的光，我心底的慌」。

104人力銀行「滑世代焦慮」於2026年4月1日至29日針對104求職會員進行網路調查，收集1114筆18-30歲有效樣本，結果顯示，54.4%的受訪求職會員自評目前處於高壓狀態，僅8.5%認為自己壓力偏低。

進一步分析受訪求職會員的壓力來源，「工作求職」以88.2%的比例高居主要壓力來源首位，其次為「經濟狀況」及「自我能力與未來」，反映在AI衝擊、景氣不確定與社群比較文化下，許多年輕人對能不能找到理想工作、是否具備競爭力，產生高度不安。

104人力銀行「滑世代焦慮」報告指出，滑世代的成長過程與社群媒體高度連結，受訪求職會員每日平均花費3.95小時在社群平台上，38.5%會因看見社群上他人的精采生活而感到自卑，37.5%坦言在網路上分享生活經常是在經營形象而非真實自己，28.9%會為了別人的評價影響對自己的看法，44.8%認為自從有了手機，即使回到家也無法真正從學校或職場壓力中「斷電」。

另外，社群焦慮也進一步影響自我評價並導致喪失行動力。39.6%自我評分低於同儕，48.3%因為覺得「自己不夠好」而退縮、經常不敢投遞感興趣的職缺。同時有27%深陷「高焦慮、低激勵」的危險風暴組，看到同儕成就只覺得無限焦慮、無法獲得正面推力。

交叉分析更發現，每日使用社群超過5小時的高度使用者，相較每日低於3小時者，更容易出現「自卑」、「不敢投履歷」與「我就爛、想躺平」等情況。

王榮春表示，104人力銀行「滑世代焦慮」研究最重要的發現，不是年輕人有多焦慮，而是焦慮背後反映出一整個世代對未來的不確定感。在快速變動的時代裡，104人力銀行希望透過數據研究促進彼此同理、撐起真實世界的支持網絡，同步製作「你是哪種滑世代焦慮？」線上檢核工具，鼓勵社會大眾自我觀察，看見屬於自己的生活節奏與人生價值。

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