台灣遭美點名強迫勞動 民團籲：解決失聯移工、建立進口管理制度

美國政府依「1974年貿易法第301條」調查結果，以涉及強迫勞動等不公平貿易行為為由，宣布擬對台灣等主要貿易夥伴的進口商品，加徵至少10%關稅。台灣雇主協會、台聯黨今召開線上記者會，呼籲政府不應將美方尚未完成程序的提案視為最終裁決，且應優先解決失聯移工、人口販運及地下勞動市場問題，同時建立符合國際標準的進口管理制度，防堵涉及強迫勞動產品。

台灣雇主協會理事長張姮燕表示，國際勞工組織（ILO）第29號公約對強迫勞動有明確定義：「以任何懲罰相威脅，強使任何人從事其本人不曾表示自願從事的所有工作或勞務。」美國政府採行的標準也強調「非自願」與「懲罰威脅」兩項核心要件，包括債務束縛、扣留證件、扣薪、限制行動自由、暴力脅迫等情況。

張姮燕指出，美國此次關切重點，在於各國是否建立禁止進口強迫勞動產品的法制與管理機制，而不是認定台灣企業、漁民或家庭雇主普遍涉及強迫勞動，政府不應將國際供應鏈治理議題，錯誤轉化為打擊台灣合法雇主的理由。

她進一步說，若政府真心重視人口販運與強迫勞動問題，就應正視台灣目前近10萬名失聯移工所形成的地下勞動市場。這些失聯移工游離於正式管理體系外，工作條件、薪資待遇及人身安全難受到保障，相較於合法聘僱制度，這類缺乏監管的地下勞動市場，更值得政府投入資源加以改善與管理。

台聯黨說，此次USTR調查認定的重點，在於台灣法制尚未建立完整的禁止進口強迫勞動產品機制，而非認定台灣企業、漁民或雇主實施強迫勞動，政府應正確認識美方調查內容，避免誤讀國際訊號。

台聯黨主席周倪安說，在美國歷來關注的強迫勞動案例中，中國新疆地區涉及強迫勞動爭議的產品長期受到國際檢視。台灣在因應USTR調查時，應優先從制度面思考如何避免成為強迫勞動產品的轉口地，並進一步與中國不公平貿易模式畫清界線，維護台灣經濟利益及國際信譽。

台灣雇主協會、台聯黨強調，真正的人口販運與勞動剝削風險，不在合法契約裡，而在近十萬名失聯移工所形成、缺乏有效監管的地下勞動市場，呼籲政府優先解決失聯移工、人口販運及地下勞動市場問題，同時建立符合國際標準的進口管理制度，防堵涉及強迫勞動產品進入台灣市場。在美國301程序尚未完成前，更應以國家利益、產業競爭力及人民福祉為優先考量，而不是比美國還急著替台灣認罪。