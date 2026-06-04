調查：AI成年輕求職者第2情緒求助管道 超越父母長輩

104人力銀行今天發布「滑世代焦慮」報告，調查指出，有逾5成年輕求職者自認處於高壓狀態，48.3%曾因覺得自己不夠好而不敢投遞履歷；另外逾3成受訪者在情緒低落時會與AI聊天，使AI成為僅次於朋友與伴侶的第2大情緒求助管道，甚至超越父母長輩。

根據104人力銀行調查顯示，54.4%受訪者自評目前處於高壓狀態，僅8.5%認為自身壓力偏低。壓力來源以「工作求職」占逾8成居首，其次為「經濟狀況」及「自我能力與未來」，反映年輕世代在AI衝擊、景氣不確定及社群比較文化影響下，對職涯發展與競爭力感到憂慮。

調查發現，社群媒體已成為影響年輕世代心理的重要因素。受訪者平均每天花費3.95小時使用社群平台，其中38.5%會因看到他人在社群上展現的生活後感到自卑，37.5%認為自己在網路上分享的內容偏向經營形象而非真實自我。

此外，有近4成受訪者自認表現低於同儕，48.3%曾因覺得自己不夠好而不敢投遞感興趣的職缺；另有27%屬於「高焦慮、低激勵」族群，面對同儕成就時只感受到焦慮，而非獲得正向激勵。

交叉分析顯示，每天使用社群超過5小時的高度使用者，相較於每天使用不到3小時者，更容易出現自卑、不敢投履歷等情況。

除了社群比較， AI也成為年輕求職者的另一項焦慮來源。調查顯示，32.3%受訪者高度擔憂未來職場價值遭AI取代，並因此產生無力感，其中以理工學群學生及求職者焦慮程度最高，其次為餐旅生活學群。

調查並指出，在對AI感到「非常擔心」的受訪者中，高達74.6%坦言對未來職涯感到迷失，甚至出現躺平念頭，顯示AI帶來的影響已從技術層面延伸至心理安全感與職涯規劃層面。

此外，調查顯示，當面臨情緒低落或壓力時，受訪者的求助管道第1名是「朋友／伴侶」，占約5成；第2大求助管道則是「與AI聊天」，占35.1%，比例高於向父母或長輩求助的22.4%。另一方面，有約3成的受訪者表示會選擇自行消化情緒，不尋求外界協助，相當於每3人就有1人處於情緒孤島狀態。

104人力銀行職涯永續長王榮春表示，當代年輕人面臨的不僅是傳統升學與就業壓力，還同時承受社群比較文化與科技快速變遷帶來的不確定感，許多人即使具備能力，仍因長期比較而低估自己，進而喪失爭取機會的行動力。

王榮春指出，「滑世代焦慮」反映的不只是個人心理問題，更與社會環境、教育文化及數位生態有關。除了個人應適度減少無意識滑社群的習慣，也需要家庭、學校及職場共同建立支持網絡，以理解與陪伴取代貼標籤，協助年輕世代面對快速變動的未來。

104人力銀行於今年4月1日至29日針對18至30歲求職會員進行「滑世代焦慮」的網路調查，共回收1114份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.94個百分點。