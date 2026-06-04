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700個有薪職缺遍及 NPO！青年暑假職場體驗報名倒數

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

教育部青年發展署「115年青年暑期社區職場體驗計畫」報名進入最後倒數！攜手全台非營利組織提供700個多元職缺，有錢又可學，大專校院在學青年務必把握機會，開啟兼具學習與社會意義的職涯旅程。可至「RICH職場體驗網」投遞履歷報名，6月18日前各職缺進用到合適人選即下架。

2025年暑假，就讀國立高雄科技大學文化創意產業系蘇玟慈、國立台南大學行政管理學系郭娳廷，透過計畫至「財團法人安平文教基金會」體驗職場，分別投入美編設計與活動策劃工作。

2人於體驗過程中負責手冊設計、展覽陳設與導覽流程規劃等，將課堂所學實踐於實務，展現青年在文化推廣與社區實作中的創意與行動力，2人亦榮獲計畫全國成果競賽「優良」獎項肯定。

蘇玟慈表示，設計不只是做作品，更是解決問題的過程。她透過觀察在地需求，使設計更貼近社區脈動。

郭娳廷則在展覽開幕、導覽解說、司儀主持及影音剪輯等多元任務中，培養出優異的組織與應變能力，她分享：「文化推廣的價值，不只是傳遞知識，更在於與人產生連結。」從參與者在導覽中對地方故事的好奇與共鳴，深刻感受到文化被理解與延續的力量。

此外，2人更主動提出結合AR/VR等數位互動的創新策略，規劃發展文創商品與文化課程，提升年輕族群參與度，展現新世代對地方永續發展的創意與潛能。

「青年暑期社區職場體驗計畫」體驗期間為7月1日至8月14日，由青年署提供薪資共4萬4,250元，並投保平安保險及適時提供關懷協助。歡迎35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍報名，投遞履歷次數無限制，鼓勵多方嘗試，提高錄取機會。

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