勞動部在菲律賓設立延攬中心 立委質疑「定位不明」

立院衛環委員會今審查勞動部公務、非營業特種基金預算。立委陳菁徽、劉建國提案質疑，勞動部新成立的「跨國勞動力延攬中心」定位不明，與既有的跨國勞動力管理組、事務中心職掌高度相近，有疊床架屋、預算重複編列之嫌。勞動部長洪申翰回應，延攬中心負責在移工來源國了解當地勞動力狀況、延攬外國技術人力，分工各有不同。

陳菁徽表示，勞動力發展署新增設置的「跨國勞動力延攬中心」，與既有的跨國勞動力管理組、跨國勞動力事務中心的性質及執掌高度相近，都涉及外國人工作許可、外國技術人力延攬、跨國勞動力政策及服務等事項，難看出新增單位的必要性，勞動部應說明延攬中心目的、功能，以及與既有單位的分工，避免組織疊床架屋、預算重複編列。

陳菁徽進一步表示，據勞動部說明，延攬中心預計進用14名正式職員、16名承攬人員，辦理評估及規畫外國技術人力開放政策、推動國際合作、研擬及修訂引進外國技術人力相關法規等事項，但這些工作內容與勞動部現有業務多有重疊，且相關法制作業及人力配置尚未完備，就先編列相關經費，恐怕不妥適。

她說道，尤其是新增了16名承攬人員，應說明進用必要性、實際工作內容，才能避免外界質疑人力浮濫或酬庸。

劉建國提案也提及，跨國勞動力延攬中心與跨國勞動力管理組、跨國勞動力事務中心定位未明，相關計畫應加強預算使用及資源配置效率，避免組織功能定位重疊。

洪申翰解釋，發展署現有的管理組做的是政策規畫，事務中心則負責執行聘僱審核，延攬中心則是進行海外延攬任務，了解移工來源國當地的勞動力狀況、技術檢定機制、學校訓練等。

他說，大家都說日本、南韓引進移工做得比較好，但這兩國都有在海外設置據點，南韓的國對國直聘就是有很大的團隊在海外招攬人力，勞動部設立延攬中心就是希望有海外對接窗口，也因如此，需要找了解當地狀況的協同者。

勞動力發展署署長黃齡玉說，16名承攬人員是分兩階段進用，海外派駐的8人也預計分年分階段，現在已派駐2人到菲律賓，也會陸續在其他國家成立據點。

黃齡玉強調，延攬中心是招募外國技術人力，目前只限定旅宿、商港碼頭貨物裝卸集散工作，行業別開放與否是政策決定，三個單位的角色有所區隔。