快訊

師遭生戳臀反被申誡 侯漢廷轟恐龍調查委員荒謬：浪費3萬公帑

台股開戶逼近1500萬！網驚呼「嬰兒股神」崛起：0歲就開始存0050了

今天不准悼念：「天安門母親」遭禁止墓園祭奠

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電股東會前 工團、環團要求回應工安與生態爭議

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
台積電今天召開股東會，多個工運、勞權及環保團體上午在會場外舉行聯合記者會。記者季相儒／攝影
台積電今天召開股東會，多個工運、勞權及環保團體上午在會場外舉行聯合記者會。記者季相儒／攝影

台積電今天召開股東會，多個工運、勞權及環保團體上午在會場外舉行聯合記者會，要求台積電董事會與經營團隊正面回應工安、勞權、供應鏈人權及草鴞棲地保育等議題。

參與團體包括工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、桃園市產業總工會、台灣電子電機資訊產業工會、尊嚴修法聯盟、台灣樹人會、大地心環境關懷協會及新竹公民行動聯盟等。團體指出，台積電身為全球半導體供應鏈的重要企業，近年受惠於人工智慧（AI）及先進製程需求快速成長，持續在台灣擴廠，也帶動大量營建工程與承攬作業。然而企業在追求產能與獲利之際，仍應重視工人生命安全、勞動權益、職業病預防、供應鏈人權以及生態保育等議題。

團體認為，股東會不應僅聚焦營收、配息及未來展望，也應檢視企業社會責任與風險治理。包括工安事故、長工時、承攬管理、供應鏈人權及保育類野生動物草鴞棲地等問題，都可能影響企業聲譽、ESG評價及股東長期權益，因此呼籲台積電提出具體改善作為與回應。

台積電 環團

延伸閱讀

股東問「不投資High-NA？」 魏哲家：台積電已買設備投入研發

台積電股東會／魏哲家：美元營收成長仍逾30% AI 需求續撐先進製程

台積電股東會／股東賺到買房頭期款！魏哲家：請繼續買股票

台積電股東會／黃仁勳透露未來應用？魏哲家笑回：有講

相關新聞

勞動部職災重建中心前執行長涉論文抄襲閃辭前密升13人 勞部追查

勞動部職災預防及重建中心前執行長李柏昌因涉論文抄襲遭撤銷博士學位，上月底離職，不料又爆出離職前，以密件方式，核定十三人的升遷案，引發爭議。勞動部長洪申翰表示，若李柏昌確因博士學位取得相關待遇，將依法處理，並於三個月內完成調查報告；至於李在調查期間批准升遷案，若查有不符法規情事，將依法處理。

國內失業率26年最低 海漂族66萬人卻創新高

國內缺工問題嚴重，但主計總處發布統計顯示，去年赴海外就業人數高達六十六點六萬人、創五年新高，顯示即使國內工作需求大於供給，不少人仍選擇赴異鄉工作。就業專家分析，這波海外就業潮，除了搭上台積電赴美、日設廠，帶動廠商海外布局外，新世代海漂的推力與拉力並存，拉力來自新世代追求多元生活體驗的價值觀，推力則是來自國內除科技業以外的產業薪資停滯及天花板上不去，海漂就業成尋求改變的跳板。

去年逾萬人赴日韓工作 增幅最大

「經濟成長高，不等於薪水高，我是文組，相關工作薪資低，不符合工作付出與能力」。今年廿三歲的蘑菇（化名），大學還未畢業就開始打聽日本工作，打定主意赴日工作，她說：「日本薪資不但比台灣高，公私分明，至少不像台灣下班後還要回訊息。」

助勞工兼顧家庭與職場 賴總統盼盡速完成《性工法》、《就保法》修法

賴清德總統兼民進黨主席3日於民進黨中常會表示，政府將推動18項育兒措施，協助勞工兼顧家庭與職場，落實「照顧不離職」。行政院已通過《性別平等工作法》與《就業保險法》部分條文修正草案，並送交立法院審議，盼盡速完成修法程序。

求職收不到面試通知？他看上百份履歷點出關鍵：都少提一件事

履歷明明寫得滿滿滿，就是收不到面試通知？近日一名網友在Dcard分享自己幫朋友修改履歷的心得，表示前後看過上百份履歷後，發現許多人不是經歷不夠好，而是卡在同一個問題「只寫了自己做過什麼，卻沒有寫出自己帶來什麼成果」。

衛生紙實名制防被偷…公司逐張手寫編號還文言文公告 網：氣數將盡

職場上偶爾會遇到離奇的事情，但摳門到「衛生紙實名制」的境界，讓不少網友看傻。一名上班族在Threads分享，隔壁公司為了控管衛生紙使用量，竟在每一張衛生紙上用原子筆手寫編號，還張貼公告警告非公司員工不得擅自取用，引發熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。