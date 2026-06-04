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台積電股東會前 工團、環團要求回應工安與生態爭議
台積電今天召開股東會，多個工運、勞權及環保團體上午在會場外舉行聯合記者會，要求台積電董事會與經營團隊正面回應工安、勞權、供應鏈人權及草鴞棲地保育等議題。
參與團體包括工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、桃園市產業總工會、台灣電子電機資訊產業工會、尊嚴修法聯盟、台灣樹人會、大地心環境關懷協會及新竹公民行動聯盟等。團體指出，台積電身為全球半導體供應鏈的重要企業，近年受惠於人工智慧（AI）及先進製程需求快速成長，持續在台灣擴廠，也帶動大量營建工程與承攬作業。然而企業在追求產能與獲利之際，仍應重視工人生命安全、勞動權益、職業病預防、供應鏈人權以及生態保育等議題。
團體認為，股東會不應僅聚焦營收、配息及未來展望，也應檢視企業社會責任與風險治理。包括工安事故、長工時、承攬管理、供應鏈人權及保育類野生動物草鴞棲地等問題，都可能影響企業聲譽、ESG評價及股東長期權益，因此呼籲台積電提出具體改善作為與回應。
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