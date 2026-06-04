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勞動部職災重建中心前執行長涉論文抄襲閃辭前密升13人 勞部追查

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導
職災預防與重建中心前執行長李柏昌遭撤銷博士學位後，其離職前核定13人升遷案的適法性引發爭議，勞動部長洪申翰（圖）昨天在立法院衛環委員會答詢時表示，依法調查並在3個月內完成調查報告。記者潘俊宏／攝影
職災預防與重建中心前執行長李柏昌遭撤銷博士學位後，其離職前核定13人升遷案的適法性引發爭議，勞動部長洪申翰（圖）昨天在立法院衛環委員會答詢時表示，依法調查並在3個月內完成調查報告。記者潘俊宏／攝影

勞動部職災預防及重建中心前執行長李柏昌因涉論文抄襲遭撤銷博士學位，上月底離職，不料又爆出離職前，以密件方式，核定十三人的升遷案，引發爭議。勞動部長洪申翰表示，若李柏昌確因博士學位取得相關待遇，將依法處理，並於三個月內完成調查報告；至於李在調查期間批准升遷案，若查有不符法規情事，將依法處理。

李柏昌日前遭踢爆論文涉嫌抄襲，不但近三分之一的內容與原作相同，連標點符號都一致，高雄應用科技大學為此註銷李柏昌的博士學位，並撤銷其博士學位證書。事情曝光後，李柏昌也在上月底低調請辭。

國民黨立委陳菁徽質疑，李柏昌被爆出抄襲論文後，卻趕在四月底前進行內部升遷，明知道自身遭到調查，還能夠升十三個人的官嗎？當事人公信力已受質疑，還適合參與升遷評核作業嗎？又李柏昌因擁有博士學位，依法會享有加給或相關福利，這部分勞動部是否會依法追回？

洪申翰表示，該批人事案主要源於去年十二月組織編制調整後的人力需求，為鼓舞同仁士氣，優先採取內部升遷方式辦理。至於以密件方式處理，則是因涉及個人資料及人事行政事務，依慣例均以密件辦理。

洪申翰表示，法人辦理人事作業主要依據專業能力、工作績效等客觀標準評估；當時李柏昌仍具執行長身分，因此相關程序仍依法依規辦理。

不過陳菁徽強調，當事人在接受學倫調查期間核定大量升遷案，隨後博士學位遭撤銷並於一周後離職，時機點引發外界觀感疑慮，要求納入調查。洪申翰表示，若查有不符法規情事，將依法處理。

洪申翰 論文抄襲 陳菁徽 勞動部 職災

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