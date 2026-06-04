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去年逾萬人赴日韓工作 增幅最大

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

「經濟成長高，不等於薪水高，我是文組，相關工作薪資低，不符合工作付出與能力」。今年廿三歲的蘑菇（化名），大學還未畢業就開始打聽日本工作，打定主意赴日工作，她說：「日本薪資不但比台灣高，公私分明，至少不像台灣下班後還要回訊息。」

去年國人赴海外工作人數六十六點六萬人，赴陸增加一點四萬人仍最多，占比百分之卅四點七降至歷史低點；赴美人數十三點七萬人，再創新高。赴日、韓工作人數增加一點二萬人、年增百分之十七點五，成長幅度最大，以年輕人居多，凸顯「哈日」、「哈韓」現象。

國際人才平台Cake每年都會舉辦日企來台徵才大會，發言人鍾采倫分析日企特別青睞台灣人才原因，除了文化親近性及地緣優勢，另一個原因則是台灣人才可以成為日本企業轉型國際化的重要橋梁。鍾采倫說，日本民族性較封閉，台灣人文化適應力高，軟硬實力兼具，對於日本轉型國際化過程，可以借力台灣人才打開世界的大門。

蘑菇是廣電科系背景，大學期間曾到日本交換學生一年，當時也在日本打工，「雖然日本下班後會有應酬，但離開現場不會再干擾，大型企業工作相對穩定，平台灣必須靠跳槽才能加薪」。蘑菇說，台灣工作不難找，科技業高薪卻高工時，文組即使出賣體力也不一定高薪，下班後主管還會一直傳LINE，讓她毫不猶豫決定找日本工作。

一一一一人力銀行發言人莊雨潔表示，南韓最近的確擴大人才簽證，對象是高階人才如半導體、ＡＩ及機器人，薪水很高；另外也提供類似澳洲打工機會，台灣年輕人大部分去南韓工作，主要是喜歡影音娛樂相關。

一○四人力銀行永續長鍾文雄分析，日本主要發展觀光旅遊零售，南韓影音及行銷設計等方面搶手。日本觀光旅宿業薪資相對低，要注意生活成本。南韓大型企業薪資優，中小企業差很多。

薪資 台灣人 日本

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