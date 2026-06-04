國內失業率26年最低 海漂族66萬人卻創新高

國內缺工問題嚴重，但主計總處發布統計顯示，去年赴海外就業人數高達六十六點六萬人、創五年新高，顯示即使國內工作需求大於供給，不少人仍選擇赴異鄉工作。就業專家分析，這波海外就業潮，除了搭上台積電赴美、日設廠，帶動廠商海外布局外，新世代海漂的推力與拉力並存，拉力來自新世代追求多元生活體驗的價值觀，推力則是來自國內除科技業以外的產業薪資停滯及天花板上不去，海漂就業成尋求改變的跳板。

相較二○○○年人才外流，專家認為，早年到大陸或其他國家是產業外移，往往是先設定產業、薪資條件才海漂，但現在則是自主選擇，以體驗不同工作為目標。

主計總處之前發布去年國人赴海外工作人數六十六點六萬人，較前年大增四點五萬人。二○○九年起赴海外工作人數一路增加，二○一九年達到七十三點九萬人高峰，隨後因美中貿易爭端，供應鏈重組，台商回流投資，以及疫情影響，海外工作人數逐年下降，二○二一年暴減至卅一點九萬人新低，疫情緩和後逐年回升。

台積海外布局 帶動供應鏈

國內失業率呈現廿六年來最低，不少企業面對缺工海嘯，對於海外就業吸引力，國際人才平台Cake媒體發言人鍾采倫說，地緣政治改變國人海外就業版圖，從以前最多的大陸，隨著台積電海外布局，也帶動相關供應鏈及周邊服務業，相對應的人才不只是理工科，還包括財務、會計、人資等，另外台灣服務業也可能跟進駐點提供服務，需要的人才就更多。

第二個原因是日、韓因應高齡化、少子化及缺工狀況，大幅放寬外籍人員簽證門檻，讓原本相對困難的就業摩擦力降低很多，讓國人起心動念前進海外。

鍾采倫說，「雖然國內人力需求高、失業率低，這與新世代想要海外就業絕對是兩回事」。她分析，國人海漂推力與拉力並存，推力是這幾年ＡＩ帶動半導體高薪資高分紅，有些產業卻是薪資停滯，不少人希望藉由到海外工作，為自己創造更有利條件。至於拉力，則是日韓等國放寬工作門檻，年輕世代較上一代更重視多元生活體驗，以此為實現生命體驗的跳板。

一○四人力銀行人才永續長鍾文雄也說，以前海外就業大半追求更高薪酬，更早之前到大陸工作，也多半因為國內產業外移，勞工必須跟著台商移往大陸。現在赴海外就業除了跟著台積電移往美、日等國外，也與年輕人熱愛到不同國家體驗文化、生活及職場環境有關。

數位工具 催生新世代游牧族

鍾文雄指出，目前全世界年輕人出現「時間游牧族」，也因為數位工具方便，打破地理限制，例如可在台灣接南韓、日本的工作，一○四人力銀行有員工人在加拿大多倫多，或因嫁給日本人在東京遠距上班，工作更具彈性，不受限工作地。

一一一一人力銀行發言人莊雨潔直言，年輕人偏好海外就業，與國內低薪有關，不如到國外去尋求機會，還可以增加未來回台工作資歷。