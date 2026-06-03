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助勞工兼顧家庭與職場 賴總統盼盡速完成《性工法》、《就保法》修法

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴總統盼盡速完成《性工法》、《就保法》修法，助勞工兼顧家庭與職場。育兒示意圖，本報資料照片
賴總統盼盡速完成《性工法》、《就保法》修法，助勞工兼顧家庭與職場。育兒示意圖，本報資料照片

賴清德總統兼民進黨主席3日於民進黨中常會表示，政府將推動18項育兒措施，協助勞工兼顧家庭與職場，落實「照顧不離職」。行政院已通過《性別平等工作法》與《就業保險法》部分條文修正草案，並送交立法院審議，盼盡速完成修法程序。

賴總統提到，有關2日空軍兩名飛官在訓練中失事殉職，他再次表達最沉痛的不捨，並向兩位飛官的家屬，致上最深沉的哀悼，國防部也會全力協助家屬處理後事、查明事故原因。

賴總統重申，上周三他已向國人宣布，政府將推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施。為了協助勞工兼顧家庭與職場，落實「照顧不離職」的目標，行政院也就五大面向之一的「友善職場」部分，已通過《性別平等工作法》與《就業保險法》部分條文修正草案，並送交立法院審議。

賴總統指出，修法重點包括：產假，從現行8周延長到12周、增加50%；陪產檢及陪產假，從現行7日延長到14日、增加一倍。另將育「嬰」留停修正為育「兒」留停，適用年齡由三歲延長到六歲；現行可單日請假30日的育嬰假，加倍為60日育兒假。

至於育兒留停津貼，他表示，雙親都領滿6個月後，可各再請領3個月，最長可領9個月，薪水80%津貼，由勞動部補助，讓家長可以全心全意陪伴孩子的成長。還有，透過租稅優惠200%，鼓勵企業投入托育支持，讓企業留才攬才更有誘因，也讓員工安心工作、放心育兒。

賴總統說，請立法院黨團協助行政團隊，與在野黨團溝通協調，盡速完成修法程序，也要大力宣傳，建構更為友善職場環境，讓更多家庭能及早受惠。政府的目標，就是要透過更完善的支持體系，讓年輕人看見希望、減輕負擔，讓每個家庭都能安心迎接下一代。

職場 國防部 賴清德

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