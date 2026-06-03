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求職收不到面試通知？他看上百份履歷點出關鍵：都少提一件事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現，許多人的履歷表都有相同問題。求職示意圖。 圖／AI生成
一名網友發現，許多人的履歷表都有相同問題。求職示意圖。 圖／AI生成

履歷明明寫得滿滿滿，就是收不到面試通知？近日一名網友在Dcard分享自己幫朋友修改履歷的心得，表示前後看過上百份履歷，發現許多人不是經歷不夠好，而是卡在同一個問題：「只寫了自己做過什麼，卻沒有寫出自己帶來什麼成果」。

原PO舉例，像是常見的「負責公司社群經營」，其實只是在描述工作內容，無法讓企業快速看出價值。相較之下，若改成「經營品牌IG半年，粉絲從800人成長至5200人，帶來30多筆詢問」，同樣是社群經營，卻能更具體展現成果。他認為，企業想看的不只是工作範圍，而是應徵者能為公司創造什麼價值。

除了成果導向之外，原PO也提到兩個常見問題。第一是同一份履歷投遞所有職缺，沒有依照職務需求調整重點；第二則是大量使用「抗壓性強」、「積極主動」、「良好溝通能力」等形容詞。他認為與其直接自我稱讚，不如透過實際案例讓閱讀者自行判斷，更容易留下印象。

貼文曝光後，有不少網友提出不同看法，「不是每份工作都能有這麼具體的東西」、「我目前是行政，但除了翻譯就是翻譯，也沒什麼具體可以寫的東西」、「企業公司跟勞工有簽署保密協定或營業秘密相關條款，在履歷上面寫數據量化這種東西，很不切實際」，也有人認為「面試最奇葩的，就是各有各的奇思妙想標準」，認為履歷與面試本就沒有絕對公式。

即使順利獲得面試甚至進入職場，也可能因為一句話踩到地雷。近期有網友討論，職場上常見的「辛苦了」究竟是不是合適用語。有人認為這三個字容易流露出一種「自己幫不上忙，只能說場面話」的感覺；也有人覺得帶有某種上對下的位階意味，因此更傾向直接使用「謝謝」或「再麻煩你了，謝謝」等表達方式。

對此，1111人力銀行發言人莊雨潔表示，職場溝通往往牽涉人際關係與公司文化，同一句話在不同情境下可能產生完全不同感受。而這樣的文字細節，也經常出現在履歷、自傳及求職信件中。她指出，像是「只要給我機會，公司一定賺到」等自我感覺良好型用語，或直接批評制度的情緒化文字，都容易降低企業好感度。

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