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爆學倫爭議…職災重建中心前執行長密件升遷13人 洪申翰：3個月內完成調查

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽質詢指出，職災預防與重建中心前執行長李柏昌遭撤銷博士學位後，勞動部應釐清相關待遇及人事案爭議。記者柯美儀／攝影
國民黨立委陳菁徽質詢指出，職災預防與重建中心前執行長李柏昌遭撤銷博士學位後，勞動部應釐清相關待遇及人事案爭議。記者柯美儀／攝影

立法院衛環委員會今天審查《性別平等工作法》等修正草案，國民黨立委陳菁徽質詢指出，職災預防與重建中心前執行長李柏昌遭撤銷博士學位後，勞動部是否追討相關待遇、啟動調查，以及其離職前核定13人升遷案的適法性。勞動部長洪申翰表示，若李柏昌確有因博士學位取得相關待遇，將依法研議處理，並預計3個月內完成調查報告；若依法應追討相關權益，也將依法追討。

據鏡週刊報導指出，李柏昌於106年發表的博士論⽂「⿊潮發電的⽔下渦輪機葉片設計」，與發表於101年、同校畢業的李傳宗碩⼠論⽂竟⾼度相似，近三分之一內容相符。事情曝光後，李日前也低調請辭。

校方公告指出，依《學位授予法》第17條及「碩博士學位論文抄襲代寫舞弊處理要點」規定，決議註銷李柏昌於2017年6月取得的博士學位，並撤銷其博士學位證書。相關處分已完成程序，原核發學位證書失其效力。

李柏昌在學倫爭議調查期間，仍以密件核定13名人員升遷案，陳菁微質疑是否適當？洪申翰表示，該批人事案主要源於去年12月組織編制調整後的人力需求，為鼓舞同仁士氣，優先採取內部升遷方式辦理。至於以密件方式處理，則是因涉及個人資料及人事行政事務，依慣例均以密件辦理。

陳菁徽認為，當事人公信力已受質疑，是否仍適合參與升遷評核作業？洪申翰指出，法人辦理人事作業主要依據專業能力、工作績效等客觀標準評估；當時李柏昌仍具執行長身分，因此相關程序仍依法依規辦理。

陳菁徽則認為，當事人在接受學倫調查期間核定大量升遷案，隨後博士學位遭撤銷並於一周後離職，時機點引發外界觀感疑慮，要求勞動部將相關事項一併納入3個月內提出的調查報告中。洪申翰回應，若經查有不符法規之處，將依法修正與處理。

洪申翰 陳菁徽 國民黨

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