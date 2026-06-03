衛生紙實名制防被偷…公司逐張手寫編號還文言文公告 網：氣數將盡

職場上偶爾會遇到離奇的事情，但摳門到「衛生紙實名制」的境界，讓不少網友看傻。一名上班族在Threads分享，隔壁公司為了控管衛生紙使用量，竟在每一張衛生紙上用原子筆手寫編號，還張貼公告警告非公司員工不得擅自取用，引發熱議。

原PO表示，這是他在職場遇過最奇葩的事情，「隔壁公司為了控制衛生紙消耗速度，在每一張衛生紙上面編碼，超級不衛生」。從照片可見，一包已拆封的抽取式衛生紙中，被抽出的白色衛生紙右上角，竟用原子筆寫上編號「076」，代表每張衛生紙疑似都被事先抽出，寫上數字後再折回供員工使用。

不只如此，廁所還張貼公告，內容以文言文格式寫道，公司近期察覺衛生紙數量屢屢減少，原本已有登錄制度，每卷使用張數皆記錄在冊，並標示相關人員姓名，不過多次查驗後，每包仍經常短少30至50張不等，讓公司相當震驚。

公告指出，雖然衛生紙只是小物，但「紀律不可廢，信義不可失」，懷疑有外部人員進入如廁時取用，批評此舉「非禮，亦傷公義」。因此公司要求非該公司員工切勿擅用，內部人員若有需要也應依規領取或自備；若再發現違規，將依紀錄查明並按規懲處，「毫不寬貸」。

貼文曝光後，大批網友留言直呼不可思議，「奇葩公司」、「編碼的成本已高過衛生紙」、「所以他們花了一個人的薪水來寫編碼嗎」、「這間公司冗員非常多，多到有人力去編碼」、「一間公司摳到需要控管衛生紙，那也差不多氣數將盡」、「這間公司不可能做大，裡面員工好可憐」。

也有網友質疑衛生安全，「每一張衛生紙都被摸過，並且在上面寫編號，超不衛生，誰還敢用啊」、「他們是怎麼做到編碼完再整齊的折回去的」。也有網友歪樓，「總務應該是中文系的，這文言文寫得不錯」、「這家公司有上市嗎？這麼摳的公司一定要支持」。

此外，也有網友分享類似經驗，「我之前待過的公司，老闆娘還會每天拿尺量捲筒衛生紙的厚度呢」、「前公司也有控管過一季發一包衛生紙，不過是一組共用，所以換算下來每人每天半張」、「之前公司把衛生紙上鎖只給訪客用，我就離職了，覺得公司應該不行了」、「我在某家安親班上班，一個月也是配給一包衛生紙，小朋友根本一下就借光了好嗎」。