神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

愈來愈多爸爸化身「神隊友」，共同分擔育兒。勞動部今年起推動「以日申請」的彈性育嬰留職停薪新制，五月最新統計，累計申請人數逼近1.2萬人，申請筆數衝破2.4萬，男性申請比重更首度超越女性，達到50.3%。

為打造友善的育兒職場環境，勞動部自今年起推出彈性育嬰留職停薪，開放勞工以「天數」申請留停。勞動部說，5月份不論是申請人數還是總筆數，彈性育嬰假占比都較4月持續成長，反映彈性育嬰留停的實用性，更有效提升男性共同育兒的意願，與伴侶並肩分享育兒的甜蜜與責任。

據勞動部統計，截至今年5月為止，彈性育嬰留停累計申請人數達1萬1950人，占總育嬰留停人數的26.1%，申請筆數累計達2萬4624筆，占總筆數的40.9%。

值得欣慰的是，爸爸已逐漸成為育兒新主力。勞動部指出，5月單月份，男性申辦彈性育嬰留停的比重衝到50.3%，首度超越女性。若看整體累計，男性比重也拉高到48.4%，與女性51.6%比例漸趨平衡，顯示雙親共同分擔育兒照顧的趨勢。

為鼓勵雇主支持員工申請彈性育嬰留停，勞動部也提供小微型企業雇主每日1000元的獎勵金，據統計，今年第一季符合獎勵資格的企業共989家，其中236家企業、總計200萬元的獎勵金已於5月27日入帳，其餘753家企業，則因尚未登錄帳戶資料，暫時無法撥款，勞動部近日也將發函提醒企業盡快至勞保局官網線上登錄公司金融帳戶，方便獎勵金直接入帳。

日後彈性育嬰留停將升級為「育兒假」，子女適用年齡擴大至6歲，彈性天數也將從現行30天增加至60天，勞動部表示，已提出「性別平等工作法」及「就業保險法」修正草案，並通過行政院審查，函請立法院審議中。