企業搶人大戰開打 雲林35家廠商徵才最高月薪9.5萬元

畢業季來臨，企業搶人大戰提前開打。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心6月起舉辦5場聯合徵才活動，共邀集35家廠商釋出超過1300個工作機會，其中半導體科技大廠祭出最高月薪9萬5000元招募工程人才，物流業也開出6萬元月薪延攬業務主管，盼吸引求職者加入。

斗六就業中心主任劉達源表示，此次徵才活動涵蓋半導體科技、製造、食品加工、零售物流、長照服務及觀光餐飲等產業，參與廠商多為雲林在地知名企業，提供職缺類型多元，包括專業工程師、設備技術人員、自動控制技術員、食品技術師，以及餐飲旅宿與長照專業人才等。

其中，矽品精密招募設備技術資深工程師，最高月薪上看9萬5000元；製造組主管與設備技術工程師月薪分別可達7萬1000元及6萬9000元。統一速達則釋出業務主任職缺，月薪6萬元起跳。

劉達源指出，今年徵才活動採「鄉鎮走透透」巡迴模式辦理，讓偏鄉民眾不必舟車勞頓跨區求職，5場徵才活動將於6月8日崙背就業服務台、6月11日斗南順安宮、6月15日古坑就業服務台、6月18日斗六就業中心及6月25日莿桐就業服務台陸續登場。民眾可洽斗六就業中心（05）532-5105，或至「台灣就業通」網站查詢相關資訊。

為降低求職者面試壓力，活動現場也安排限量手作體驗課程，包括艾草手工粽及艾草防蚊組DIY，讓民眾在輕鬆氛圍中了解職缺資訊，提升參與意願。