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彈性育嬰假單月申請數據 男性比例首度超越女性

中央社／ 台北2日電
彈性育嬰假今年初上路，最新數據顯示，5月單月男性申請比例首度超越女性，累計申請筆數突破2萬4000筆。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
彈性育嬰假今年初上路，最新數據顯示，5月單月男性申請比例首度超越女性，累計申請筆數突破2萬4000筆。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

彈性育嬰假今年初上路，最新數據顯示，5月單月男性申請比例首度超越女性，累計申請筆數突破2萬4000筆。勞動部表示，首季也已發出新台幣200萬元的友善雇主獎勵金。

打造友善育兒職場環境，彈性育嬰留職停薪新制今年元旦上路，讓育兒家長能夠以「日」申請育嬰留停。

勞動部今天發布新聞稿指出，有越來越多「神隊友」爸爸願意走入家庭陪孩子長大，根據最新5月統計顯示，累計申請人數已逼近1.2萬人、申請筆數更衝破2.4萬筆，其中5月單月「男性申請」比重更首度超越女性，達到50.3%，打破過去育嬰留停多由女性申請的傳統刻板印象。

此外，若看整體累計筆數，男性比重也拉高到48.4%，與女性51.6%比例漸趨平衡，顯示雙親共同分擔育兒照顧已漸普及。

為了鼓勵小微型企業雇主支持員工申辦彈性育兒職場，勞動部也有提供友善雇主獎勵，只要雇主讓員工以日申請育嬰留停，每日就補助雇主1000元的獎勵金，而且採取按季自動比對、直接撥款的方式發放。

勞動部指出，統計顯示，今年第一季符合獎勵資格的企業共有989家，其中有236家已入帳事先在勞保局官網線上登錄金融帳戶，已發出近200萬元的獎勵金，並在5月27日直接入帳。

勞動部表示，目前還有7成多的合格雇主、753家還沒領，主因雇主還未登錄帳戶資料，導致獎勵金暫時無法直接撥款，提醒雇主盡快到勞保局官網線上登錄公司金融帳戶。

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