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職務再設計擴大服務 4類對象面試、職訓、居家階段也可申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公告「推動職務再設計服務計畫」修正規定，修正有三大重點，包括升級服務範圍、放寬個人申請範疇、優化補助分攤原則。記者葉冠妤／攝影
勞動部今公告「推動職務再設計服務計畫」修正規定，修正有三大重點，包括升級服務範圍、放寬個人申請範疇、優化補助分攤原則。記者葉冠妤／攝影

勞動部「推動職務再設計服務計畫」升級，擴大失智、單側聽損者、精神病人、特教生4類對象的申請範疇，除原本在職期間可申請輔具等，進一步延伸至召募階段的評量與人力協助、接受初進職場支持、職訓期間、居家就業均可申請服務。

為落實身心障礙者權利公約（CRPD）「合理調整」精神，勞動部今公告「推動職務再設計服務計畫」修正規定。勞動部勞動力發展署身特組組長劉玉儀說，這次修正有三大重點，包括擴大服務範圍、放寬個人申請範疇、優化補助分攤原則。

她進一步說，針對未取得身心障礙證明的失智者、單側聽損者、精神病人及特教生4對象適用，過去申請職務再設計，僅限在職期間就業輔具或改善設備等，現在放寬服務範疇延伸到招募階段的評量與人力協助、初進職場支持、職場人力協助、接受職業訓練期間及居家就業等都可獲得支持服務。

再者，過去身心障礙者以個人明義申請職務再設計時，可申請項目範圍僅限輔具、職場人力協助，劉玉儀說，計畫修正後將擴大至全方位需求，包括調整工作方法及流程、改善職場工作環境，也可由身心障礙勞工端主動申請，不再僅限雇主提出，假設勞資雙方協商不成，勞工可透過地方政府的「職場合理調整平台」，由地方主管機關邀集專家學者入廠輔導、協調。

劉玉儀說，過去若職務再設計的補助項目跟生活輔具難區隔時，會先扣掉衛福部端的社政補助「最高額」，勞動部再評估提供多少補助金額，新做法會以「扣除社政實際補助額後的餘額」作為評估基準。

裕元花園酒店人力資源部吳協理說，近年旅宿缺工，所以最重要的是如何留才，裕元不只提供職務再設計，更給予身心障礙員工依據個別身心狀況不同的工時彈性，目前任用4名正職、3名兼職的身心障員工，占總員工數的2.5%。

台灣茂矽電子鄭副理也分享，茂矽不但提供職缺，更要讓身心障礙員工適才適所，不預設能力限制，建立多元職務，也建立跨障別的互補合作關係，讓員工各取所長協作，公司的身心障員工平均年資長達10年。

本身就是身障者的陳欣伶說，她九年前因工作意外導致下半身癱瘓，休養兩年後重回公司上班，起初因公司建築物老舊，不適合身障者移動，從逐年申請自動升降平台、辦公室自動門，到電動型可站立式輪椅，讓她能自在移動，也更能在職務上發揮。

勞動部表示，本次計畫修正不僅是法規及補助服務的調整，更是政府對於障礙者就業權益的承諾，有需求的企業及民眾可向工作所在地的公立就業服務機構或地方政府以書面申請，或透過勞動部勞動力發展署職務再設計官網線上申請。

勞動部 職場

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