高雄師墜樓案 諮商全聯會：失眠低落應求助

高雄教師墜樓案，教師團體籲正視教職員壓力。諮商全聯會今天也提醒，若出現持續失眠、情緒低落、對工作失去意義感或明顯社交退縮等情況，應善用教師諮商方案，必要時就醫。

高雄市一名教師日前在校內墜樓身亡，據傳曾被學生嗆聲、威脅投訴。多個教育團體近日接連發布聲明表達哀悼，並呼籲社會各界一同正視教職員的壓力與校園安全議題。

針對自殺事件的報導與評論，諮商心理師公會全國聯合會今天透過新聞稿提醒應謹慎，注意尊重隱私與後續負面效應，此次事件所引發的集體情緒震盪，也反映出許多教育工作者的切身感受。

諮商全聯會指出，這些聲音顯示當前校園濫訴、師生與親師關係緊繃、行政壓力高漲、教師倦怠與無力感是普遍存在的痛處，並迫切需要回應與改革。

諮商心理師全聯會理事陳劭旻表示，觀察發現，隨著家長對教師角色的期待升高，同時校園中學生情緒與行為問題難度升高，班級經營與輔導的壓力加劇。

加上家長或學生動輒申訴或在群組網路中批評，校事會的調查，或目睹同事被申訴與調查等經驗，陳劭旻表示，部分教師發展出「防禦性教學（DefensiveTeaching）」，採取保守因應、避免爭議原則，例如對學生的要求降低，避免糾正學生的不當行為。

諮商心理師張祐瑄說，長期高壓下，若出現持續失眠、情緒低落、對工作失去意義感或明顯社交退縮等情況，都可能是心理負荷過重的重要訊號。鼓勵教師不要孤單面對，可多使用教育部與各縣市政府推動的「教師諮商輔導支持方案」或縣市政府提供教師的員工諮商方案，必要時就醫診療，因應身心壓力與心理困擾。

諮商心理師全聯會也提出建議，首先面對高難度的學生，校園應啟動以校長為首的輔導團隊共同因應，建立危機處理SOP、釐清家長親職責任，避免教師獨自承擔所有責任。第二，面對申訴，應提供教師實質法律援助。第三，以制度改革杜絕濫訴，非重大事件，應以學校團隊和家長的溝通取代申訴，學校與家長的溝通合作才是真教育。最後，強化教師心理健康支持系統，提供充足的資源，將心理健康照護視為專業工作的一部分。