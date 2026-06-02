新北就業博覽會6月5日登場 管理藥師月薪70K、鼎泰豐廚師65K

畢業求職潮與壯世代職場轉型關鍵期，新北勞工局6月5日上午10時至下午3時，在新北市府6樓大禮堂舉行新北市就業博覽會，本次活動打破年齡框架，鼓勵青銀共榮，集結桓達科技、長庚國際能源、台灣美光、南亞科技、藍天電腦、好市多、新光三越、台灣大創、微風廣場、NET及鼎泰豐等多家知名企業，也邀榮獲「中高齡者友善職場認證」廠商共襄盛舉，包括全聯、萊爾富、王品、遠東愛買、台北遠東香格里拉、全家國際餐飲(大戶屋)等企業。

新北市勞工局指出，本次職缺涵蓋科技製造、旅宿餐飲及零售量販業，醫療零售業三友藥妝開出全場最高月薪70K招募「正職管理藥師」，「兼職藥師」時薪更高達500元。

而餐飲龍頭鼎泰豐本次求才需求最旺，除釋出160個職缺，薪資待遇更不馬虎，祭出近65K招募料理廚師。在中高齡友善企業部分，台北遠東香格里拉釋出的廚房領班，以及大戶屋日本定食料理釋出的儲備店長職缺，月薪皆達48K。

勞工局長陳瑞嘉表示，台灣已邁入「超高齡社會」，人口結構的改變確實衝擊勞動市場，但也同時開啟了智慧科技與銀髮經濟的全新藍海，年齡從來不是職涯的限制，豐富的人生歷練、高度的穩定性與成熟的溝通能力，正是中高齡求職者無可取代的職場金牌勳章。

活動現場篩選出眾多「中高齡者及高齡者友善職場」獲證企業，請大家懷抱自信，勇敢邁出步伐，為自己開啟精彩且充滿可能的職場第二春。

就服處補充，活動現場特別規劃「就業促進服務專區」與「履歷健診」等整合性服務，除導入專業諮詢團隊進行一對一引導，更結合科技工具進行職涯輔助，協助求職者全面盤點並強化個人競爭優勢，藉此提高媒合成功率。另邀集銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位共同進駐宣導，針對不同族群的職涯需求，提供客製化、即時性的就業支持與諮詢服務。