外國專才今年起適用勞退新制 選舊制者7月前須書面表明

今年起，「外國專業人才」及「外國特定專業人才」免取得永久居留資格即可適用勞退新制。勞保局今提醒，外國專業人才若此前受僱於同一事業單位，想要繼續適用勞退舊制，必須在6月30日止前以書面向雇主表明，屆期未選擇者一律適用新制。

為強化專業人才長期留台誘因，「外國專業人才延攬及僱用法」自今年1月1日修正施行，從事專業工作的外國專業人才及外國特定專業人才，無論是否取得永久居留身分，都適用勞退新制，雇主應依法按月為其提繳不低於每月工資6%的退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶。

勞保局表示，適用「勞動基準法」的專業人才，如果今年之前已經受僱於同一事業單位，外專法修法施行後如欲選擇繼續適用勞退舊制，應於修法施行日起6個月內(6月30日前)，以書面向雇主表明，屆期未選擇者，一律適用勞退新制；雇主則應於期限屆滿日起15日內(7月15日前)，向勞保局申報溯自115年1月1日或取得永久居留許可日起提繳勞工退休金。

勞保局提醒，雇主為適用勞退新制的專業人才申報提繳勞工退休金時，應填具「勞工退休金提繳申報表」，並檢附其居留證影本及專業工作證明文件影本，如聘僱許可函影本、就業金卡影本，或由單位出具聘僱專業人才聲明書，向勞保局辦理提繳手續。