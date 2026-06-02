企業主看過來 ！新鮮人不接受低薪 期待薪資飆38,315元

六月畢業季到來，社會新鮮人即將步出校園，如何迎戰AI時代的新職場，也成為近期熱門話題。根據1111人力銀行「2026畢業生就業現況調查」顯示，今年畢業生中，有高達7成6規劃投入職場，較去年的6成6大幅增加，顯示不少新鮮人希望提早進入就業市場；今年新鮮人平均期待薪資38,315元，與去年相當，連續二年處於高檔，顯示新鮮人期待揮別低薪情勢。

1111人力銀行調查顯示，今年畢業生中，有高達7成6規劃投入職場，較去年的6成6大幅增加，顯示不少新鮮人希望提早進入就業市場、搶先卡位。其中，決定投入職場的受訪者中，有59.9% 預計投入「正職工作」，其餘則包括「兼職」（13.1%）、「自行創業」（2%）以及以「接案」為主（1%）；另有16.4% 選擇繼續升學。

至於新鮮人對於薪資的期待，今年平均期待薪資為38,315元，與去年的38,317元差異不大。進一步詢問預計多久能找到第一份工作，36.3% 的新鮮人認為需要1至3個月；另有22.8% 在畢業前就已順利錄取，同時也有22.4% 對自己相當有信心，認為能在一個月內找到工作，這也反映出不少年輕世代對求職仍抱持高度期待。

而調查也顯示，新鮮人最想投入的產業前三名，依序為一般服務業（32.7%）、電子科技／資訊／軟體／半導體（27.2%），以及旅遊／休閒／運動產業（23.6%）。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，一般服務業因進入的門檻相對較低，加上職缺數量龐大，因此成為不少新鮮人踏入職場的第一站；而近年來台灣持續發展的泛科技產業，在AI熱潮帶動下，也吸引大量年輕人才投入，期待可以再相關領域中獲得不錯的報酬。此外，旅遊、休閒與運動產業則受到國人旅遊與健康生活風氣帶動，不少年輕人希望將個人興趣結合工作，因此成為熱門選項之一。

然而，新鮮人在求職時仍面臨不少焦慮。調查指出，求職過程中最擔心的問題，前三名分別為「缺乏相關的工作經驗」（51.8%）、「薪資待遇普遍偏低」（43.6%），以及「可選擇的職缺太少」（35.9%）。

曾仲葳指出，雖然2026年基本薪資已提升至29,500元，但在通膨與高生活成本壓力下，仍讓不少新鮮人感受到起薪偏低的壓力與焦慮。另一方面，目前整體市場雖普遍存在缺工問題，但企業開出的職缺內容、薪資條件與工作型態，是否真正符合年輕世代需求，也成為企業端必須重新思考的重要課題。

此外，AI工具也逐漸成為新鮮人求職的重要幫手。調查發現，有73.4% 的新鮮人會利用AI工具協助求職，其中15% 屬於經常使用。從撰寫履歷、自傳，到模擬面試與職缺搜尋，AI工具正快速改變求職模式。

本次調查也進一步交叉分析畢業科系與未來工作相關性。結果顯示，數理化學群與未來從事工作的相關性最高，達90.1%；其次則為社會與心理學群71.43%，以及法政學群66.67%。相較之下，管理學群 15.13% 和外語學群14.34%的畢業生，直接投入對應產業的相對較低。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為協助畢業生順利接軌職場，5月底開始將舉辦一系列活動，校園講座不僅是企業徵才說明，而是透過「就業列車」形式，把產業第一線需求帶進校園，讓學生在畢業前就能理解企業真正需要的人才條件。