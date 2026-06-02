竹科徵才來了 35家科技業齊聚釋2516職缺迎新鮮人

適逢畢業季的到來，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心攜手竹科管理局4日上午在新竹科學園區管理局尼尼生活館1樓體育館辦理「新竹地區科技業」大型現場徵才活動，廣邀35家科技業廠商齊聚一堂，共釋出2516個職缺，涵蓋半導體、電子、設備、自動化、封測、網通等熱門產業，職缺類型多元豐富，是應屆畢業生與青年求職者踏入竹科科技產業的最佳機會。

新竹就業中心指出，本場活動邀請到力積電、緯創資通、東京威力、欣興電子、台亞半導體、矽格聯測、京元電子、啟基科技、漢民科技、宜特科技、頎邦科技、特諾本科技、和淞科技等知名大廠，其中台星科去年於新竹科學園區成立分公司，一口氣釋出90個職缺。

這些職缺從環境整理人員、技術員、副工程師、封裝設備、廠務、產品工程師至採購管理師等多元職缺，且多數職缺不拘科系及工作經歷，如IE工業工程師及生管工程師職缺起薪最高可達6萬元，展現企業延攬優秀人才的積極誠意。

新竹就業中心表示，同樣備受矚目的還有兆聯實業，身為協助半導體大廠建置廢水回收與純水系統的綠色工程推手，此次招募工程處專案工程師、儀電工程師、建廠工程師及職安處工安工程師共30名，值得一提的是，若英文能力佳的求職者，經培訓後有機會轉調至美國公司，為職涯發展開創不同旅程。

這次活動職缺橫跨工程技術、生產製造及行政管理等各類領域，是青年及一般求職者可以一次接觸到多家頂尖科技業的難得機會，歡迎求職者踴躍前往面試。

新竹就業中心說，為提升就業媒合成效，現場特別規畫多項支援服務，其中「青年面試應援專區」提供履歷健檢、強化面試技巧及青年就業資源說明，協助求職者精準掌握求職訣竅，還有「求職形象升級站」，安排簡易妝髮整理與專業棚拍證件照，協助求職者整裝備妥，以最佳狀態迎接面試。

此外，活動當天完成面試2家廠商，即可參加抽獎，獎項涵蓋Waymax電動滑板車、智慧投影機、八電極體脂計、無線耳機及餐券等多項好禮，鼓勵求職者積極把握機會，踴躍與現場企業面談，提升錄取機會。

新竹就業中心主任張嘉惠表示，新竹地區向來是台灣科技產業重鎮，竹科廠商對各類人才需求殷切，每逢畢業季更是企業積極布局新血的黃金時機，本次徵才以「畢業即就業」為核心理念，希望讓每一位懷抱科技夢的畢業生，都能在這一天找到屬於自己的職場起點。

同時，勞動部推動「支援青年就業計畫」，針對連續待業60日以上的青年提供職涯諮詢與輔導，並提供最高4.8萬元的津貼與就業獎勵，鼓勵符合資格的青年善加把握，勇敢踏出求職的第一步。想瞭解更多求職求才服務內容，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888，亦可洽詢新竹就業中心(03)534-3011。