飲料店不是接手就賺！作家曝3大陷阱：金店面恐只是包裝

知名作家黃大米近日分享，近期與多位飲料店老闆深聊後，意外得知不少鮮為人知的業界眉角，讓她直呼此行「無敵有收穫」。其中，不少人以為加盟飲料店很好賺，殊不知「盤讓」背後可能藏有不少陷阱。老闆口中所說的頂讓原因不能照單全收，呼籲投資者提高警覺。

黃大米在臉書發文指出，飲料店在餐飲業中，相對算是比較好請員工的類型，原因包括有冷氣吹、沒有油煙味，也不會像部分廚房工作環境一樣髒亂或充滿異味，也有不少年輕人也覺得在知名手搖飲品牌上班比較有面子。但若是小品牌飲料店，徵才難度仍可能比大型連鎖品牌高出不少。

除了徵才現象，黃大米也提到飲料店「盤讓」背後可能藏有不少陷阱，老闆口中所說的頂讓原因、業績與純利，很可能都有經過美化和灌水，與實際情形有落差，提醒有意接手者千萬要謹慎。

她舉例，有一名老闆曾向她表示，店內2名正職與2名工讀生在新經營者接手後都會留下，但她實際當面詢問員工後，得到的答案卻是「沒有要留」。換句話說，若接手者沒有親自查證，很可能一開店就面臨人手不足的問題。

另一起案例則是一家飲料店對外宣稱，店面才剛斥資整修完成，但因家人突發疾病，必須返鄉照顧，因此不得不忍痛放棄這處黃金店面。然而黃大米後來透過其他管道打聽，才得知房東其實有考慮收回房子、不再出租。若不查清楚就接手，未來可能經營沒多久就被迫搬遷，還得重新找店面，並且再花一筆裝潢費。

至於業績部分，黃大米也透露，有些店家口頭宣稱月營業額有40萬元，但等拿到401報表或POS機報表後，實際數字往往只剩31萬元左右。若中間頂讓盤商又以「三、四月的401報表會計還在算，還沒好」為由拖延提供資料，她也不禁質疑，自己也有開公司，三、四月的稅務資料5月中就要申報繳稅，怎麼可能還算不出來。

黃大米認為，這些說法都值得投資者提高警覺，提醒大家永遠不要只是責怪別人欺騙自己，而是要積極增加社會經驗與閱歷，才不會輕易被話術騙倒。

先前黃大米就曾分享，因家人有意開飲料店，最近開始研究加盟與找店面，才發現有些手搖飲品牌加盟金高達600多萬元，第二高也要400多萬元，原因是總部要求加盟主直接升級成二代店、導入機器點餐系統；至於新興品牌，加盟成本大多也落在100萬至200萬元之間，讓她聽完忍不住直呼「原來開一家連鎖飲料店這麼不簡單」。