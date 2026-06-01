雇主憂移工零付費危及權益 勞動部：ART協議不包括家庭看護工

因應台美對等貿易協定（ART），勞動部推動在3年內落實「移工零付費」政策，要求由製造業及漁撈業雇主負擔移工的海外招募費、機票等費用，目前設有3年調適期。外傳政府推移工零付費將危害到家庭雇主的權益，勞動部今澄清，ART的協議中的移工零付費並沒有包括家庭看護工。

由台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會發起的「反對移工零付費、台灣雇主全買單」公共政策提案，日前已突破5000人的附議成案門檻。台灣雇主協會指出，台灣社會對行政院與勞動部推動「移工零付費、台灣全買單」政策方向，已產生強烈反彈與高度憂慮，再次要求政府應立即暫緩移工零付費全面由雇主負擔的修法方向。

勞動部今表示，ART所涉及有關防制強迫勞動的移工政策，只有針對製造業及漁撈業移工做出承諾，ART上並沒有包括家庭看護工。 依照協定內容，製造業及漁撈業移工設有3年的調適期，勞動部會在這段期間內與產業、雇主團體、來源國政府及相關部會充分溝通，在符合國際接軌要求的前提下研議配套措施，降低企業與漁撈業雇主的成本負擔。

勞動部強調， 家庭雇主和家庭看護工的部分，不在ART的範圍內，請民眾不要過度恐慌。