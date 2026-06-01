廢除生理假？民眾提案「不舒服喝熱水」 荒謬理由遭撻伐：缺健康教育

台灣現行法規保障女性受僱者每月可請一日生理假，然而，近日有民眾在「公共政策網路參與平台」上提案，建議學校與職場應全面取消生理假，並主張「生理痛喝熱水就能緩解」、「經血可以暫時憋著」。偏離常理的提案理由曝光後，不少人直言提案者嚴重缺乏基本的健康教育觀念。

依據《性別平等工作法》第14條規定，女性受僱者若因生理期導致工作有困難，每月得請生理假一日，且全年請假日數未逾3日的部分，不併入病假計算，藉此保障女性的勞動權益。不過，近日有民眾在公共政策平台上發起提案，要求修法明文禁止並廢除生理假。

該名提案者給出的理由指出，生理期僅有短短幾天，且「其實不會痛」，若有些微不適只要喝熱開水便能緩解。提案中甚至提到，現代衛生棉技術成熟，不會有悶熱不適的問題，若真的遇到不方便的狀況，也可以「短暫憋著」。提案者宣稱，取消生理假能落實真正的性別平等，讓所有人的休假天數一致，並能藉此避免過度請假、提升整體工作效率。

這項提案被轉發至Threads後，立刻引來大批網友的質疑與反彈。許多人對於「經血可以憋著」的言論感到不可思議，納悶反問：「如果能憋著，那為什麼還需要發明衛生棉？」、「不舒服的程度見仁見智，但看到可以憋著真的嚇壞了」。

針對生理痛的程度，網友們也強調每個人的體質差異極大。雖然有人幾乎無感，但也有人會痛到冒冷汗、甚至需要就醫。多數留言認為該提案缺乏同理心與基本的生理常識，直言這充分展現了落實健康教育與性別平等教育的重要性。此外，也有眼尖的網友查閱該名提案者的歷史紀錄，發現其過去還曾提出「取消教師寒暑假，要求照常去學校」等爭議性提案，令不少人對其思維模式感到費解。