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沒好學歷只能領30K？ 網友曝真實出路：轉1職位年薪破百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，像自己這樣「學歷不好又不是理工科的人」，究竟要如何找到適合的工作。 示意圖／ingimage
一名網友好奇，像自己這樣「學歷不好又不是理工科的人」，究竟要如何找到適合的工作。 示意圖／ingimage

沒有好學歷的人，最後都去哪工作了？一名網友在Dcard發文好奇，身邊過得較為滋潤的年輕人大多集中在高學歷理工科進入科技業、從事業務工作，或是接手家中事業三種類型，因此好奇像自己這樣「學歷不好又不是理工科的人」，究竟是如何找到適合的工作，也想知道大家是否曾做過職涯諮詢，或是在不斷轉職中摸索方向。

不少網友認為，即使起點不高，透過進修仍有機會翻轉職涯。有網友分享「後來去讀了個假日二技，現在是年薪破百萬的技術員」，也有人坦言現實確實如此，「幾乎都是基層工作沒錯」，但只要願意持續累積專業能力，收入與發展空間仍有提升機會。

也有不少人選擇技術或傳統產業發展。一位網友指出「有的是接家業或自己找人創業的，都是機械維修類居多」，有人則透露自己目前在航空地勤工作，建議沒有明確方向，可以從大型服務業著手，「我在航空地勤，可以找服務業但大公司」。

另外，也有網友分享較具專業性的工作經歷。「文科學士畢業，目前做工業設計薪水比不上科技業，但是還算到高薪的門檻」、「在物流坐辦公室」、「正職是某公司的插畫家，遠端上班節省很多金錢跟時間，上班時間也很自由」等經驗，顯示不同領域仍存在發展機會。也有人提醒，若沒有明確目標，「做什麼工作都只會一直換而已」。

此外，不少人推薦穩定性較高的職業選擇，包括公職、警察與軍職等。一名網友表示「公職，最近錄取率超高，我準備半年就上了」、「至少還有6、7萬可以領」、「沒學歷可以考慮從軍，工作穩定，但絕非輕鬆躺的工作」。

職涯 創業 求職 文組

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