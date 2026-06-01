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移工零付費衝擊產業…勞部：限製造、漁撈業 未涉家庭看護

中央社／ 台北1日電
政府推動移工零付費政策，勞動部回應，協定僅針對製造業及漁撈業移工，而家庭雇主和家庭看護工不在範圍內。示意圖。圖／聯合報系資料照片
政府推動移工零付費政策，勞動部回應，協定僅針對製造業及漁撈業移工，而家庭雇主和家庭看護工不在範圍內。示意圖。圖／聯合報系資料照片

民團指出，因台美對等貿易協定，政府推動移工零付費政策，會逼垮產業與照護家庭。勞動部回應，協定僅針對製造業及漁撈業移工，並設有3年的調適期，而家庭雇主和家庭看護工不在範圍內。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會在公共政策網路參與平台提議「反對移工來台最高19萬費用全由雇主買單！拒絕移工零付費，卻把國際壓力轉嫁台灣、逼垮產業與照護家庭」。自4月中旬提案，截至今天已有5735人附議。

協會指出，此政策雖以台美對等貿易協定（ART）為名，卻完全把全部成本轉嫁給台灣雇主與弱勢家庭，形同用「國際人權」之名，對台灣中小企業、漁業與失能照護家庭課徵隱形重稅。

協會認為，已經很苦的失能、重症家庭，本來聘僱外籍看護，就是因為長照給的照護無法補足照護需求；若再增加看護招募費，等於給老人、病人雪上加霜。

勞動部今天發布聲明澄清，推動移工零付費會危害到家庭雇主的權益，這是錯誤的。

勞動部強調，台美對等貿易協定（ART）所涉及有關防制強迫勞動的移工政策，只有針對製造業及漁撈業移工做出承諾，ART上並未納入家庭看護工。

勞動部進一步說明，依照協定內容，製造業及漁撈業移工設有3年的調適期，政府會在這段期間內與產業、雇主團體、來源國政府及相關部會充分溝通，在符合國際接軌要求的前提下研議配套措施，降低企業與漁撈業雇主的成本負擔。

勞動部重申，家庭雇主和家庭看護工的部分，不在台美對等貿易協定（ART）的範圍內，民眾不要過度恐慌。

勞動部 移工 雇主

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