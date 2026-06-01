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新鮮人求職M型化！最想當科技薪貴 內需產業嚴重缺工

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI產業火紅，新鮮人求職也呈現M型化，最想當科技薪貴， 內需產業嚴重缺工。（非當事店家）。圖／本報資料照片
AI產業火紅，新鮮人求職也呈現M型化，最想當科技薪貴， 內需產業嚴重缺工。（非當事店家）。圖／本報資料照片

即將開心迎接畢業季，卻也是求職季的到來。準備踏出校園的「Z世代」，他(她)們想馬上開始找工作，或者選擇繼續進修？景氣復甦又出現缺工潮，是否因此改變職場計畫？yes123求職網「社會新鮮人職涯規劃與畢業恐慌症調查」結果顯示，今年畢業生憂患意識極強，已經開始求職者達71%，更有兩成九已獲錄取。

根據yes123求職網調查顯示，在「今年應屆畢業或退伍」的新鮮人當中，有95%想「先就業」，代表要「繼續進修」的，僅佔了5%。

因此「九年級生」計畫先投入職場的比例，略多於去年的94.7%，以及前年的94.1%，回升到七年以來的高點！(「先就業」逐年比例：2023年為93.1%；2022年為90.2%；2021年為87.3%；2020年為84.1%；2019年為98%；2018年為97.6%；2017年為96.6%；2016年為95.5%；2015年為94.9%；2014年為93.8%；2013年為89.4%；2012年為71.4%)

對於第一份工作，新鮮人「最想進入」的行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「科技資訊業」(36.2%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(35.1%)、「金融保險與會計統計」(34%)，以及「運輸與物流倉儲」(32.7%)、「大眾傳播與公關廣告」(27%)。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌指出，民國九十年以後出生的「九年級生」一畢業，絕大多數選擇搶先就業，而不繼續進修，仍反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。

楊宗斌並建議，社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，因此個人「積極度」高低，將是縮短待業時間的關鍵因素之一；而且正值「缺工潮」，如果應徵人力吃緊的企業，「求職早鳥族」談薪水的空間更大，錄取率也更高。

楊宗斌進一步表示，在熱門行業部份，則呈現求職「M型化」：有些新鮮人偏好較高起薪的科技業與金融業；有些則偏好學歷、主修門檻較低的服務業，特別是「內需型產業」持續缺工，資方招募動作積極，使得這部份的職缺比較多。

若以職務類型來講，像是「儲備幹部」或外勤導向的「業務型」工作，畢業生比較有機會獲得優渥的待遇，職前訓練也更為完整。

在競爭激烈的畢業求職季，若想「殺出重圍」，除了中文制式履歷外，從yes123求職網的調查更發現，今年有四成五(45.2%)的新鮮人表示，「會想附上」外語履歷。

加強徵才企業對求職者的印象，也有40.3%的人透露，「會想附上」影音履歷；不過對於履歷表內，附上「個人社群網站」的連結或帳號，僅有一成九(18.8%)表達有這樣的意願。

不過對於畢業或退伍後求職這件事，合計仍有高達97%的人透露，其實會「感到恐慌」，比例超過去年的96.6%，與前年96.1%，代表社會新鮮人的「求職恐慌度」達八年新高！而且其中又分成：63.3%屬於「怕待業太久，經濟壓力大」；18.3%屬於「怕入錯行、找錯職務」；15.4%屬於「怕工作不適合自己的個性」。

畢竟「頭路」沒那麼容易馬上就找得到，新鮮人也評估，平均要投16.9封履歷，才會有一次面試機會；同時平均再面試9.2家企業，才會有一次錄取機會。

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