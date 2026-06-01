年薪965萬還在省！24歲工程師不買車、不看電視 30歲退休計畫曝光

多數人想像中的科技新貴生活，或許是豪宅、名車與高消費。不過，住在美國舊金山灣區24歲的Meta擔任軟體工程師曾雷蒙（Raymond Zeng）卻選擇截然不同的人生模式，不僅不買房、買車，甚至家中也沒有沙發、電視，每月最高甚至能存下2萬美元（約新台幣60萬元），只為了朝30歲退休的目標邁進。

根據《Business Insider》報導，曾雷蒙8個月前從德州達拉斯搬到舊金山灣區工作。他表示，許多朋友都形容他的生活相當「清苦」，但這其實是刻意選擇的結果。雖然有能力負擔更舒適的生活，但他認為個人理財最重要的關鍵，在於決定把錢花在哪裡，因此他更願意將資金投入投資、旅遊與興趣，而非添購大量不常使用的物品。

為了控制支出，曾雷蒙租下一間月租2600美元（約新台幣7.8萬元）的一房公寓，相較公司附近同類型房屋每月3500至3700美元（約新台幣10.5萬至11.1萬元）的租金，已相對划算。他的住家布置十分簡單，客廳同時作為工作與休閒空間，僅擺放電腦而沒有電視；臥室則只有床、枕頭、毯子與文件櫃。家中少數稱得上奢侈品的，是一台價值400美元（約新台幣1.2萬元）的免治馬桶，他認為這筆花費相當值得。

除了居家生活極簡外，他也沒有買車，平時多半步行、搭乘公司接駁車或大眾運輸，每月交通費幾乎為零。飲食方面同樣精打細算，每月超市採買約300美元（約新台幣9000元），另預留75美元（約新台幣2250元）外食預算，加上公司提供早餐與午餐補助，實際開銷通常更低。扣除稅金與退休金提撥後，他每月實際到手收入約4000美元（約新台幣12萬元），但依照不同月份，仍可存下5000至2萬美元（約新台幣15萬至60萬元）。

雖然日常生活相當節省，曾雷蒙仍會把錢花在自己重視的事物上。他每月投入約400至500美元（約新台幣1.2萬至1.5萬元）在旅遊與興趣，並善用信用卡紅利與點數折抵機票費用。去年他便利用累積點數，替自己與父親兌換洛杉磯飛往新加坡的商務艙機票，省下超過5000美元（約新台幣15萬元）。此外，他也熱衷參與獸圈（Furry Community）活動，除了設計角色與委託創作作品外，也正存錢購買價格最高可達7000美元（約新台幣21萬元）的訂製獸裝。

在投資規劃上，曾雷蒙每年都將退休帳戶及健康儲蓄帳戶存滿額度，並額外投入證券帳戶，目前約八成資金配置於美股、兩成布局國際市場。他還自行設計試算表，詳細記錄預算、薪資與投資成長狀況。若一切按照計畫進行，他預估30歲時投資資產有機會突破200萬美元（約新台幣6000萬元），40歲更可能超過700萬美元（約新台幣2.1億元）。他也表示，從FIRE（財務自由、提早退休）社群學到最重要的觀念，就是先打造理想生活，再為那樣的人生存錢，而非盲目追求物質享受。