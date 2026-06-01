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AI衝擊白領職場 全球中央透視貧富鴻溝

中央社／ 台北1日電
《全球中央》雜誌6月號封面故事〈AI白領生存戰〉透過全球在地記者的第一線觀察，揭示在亮眼經濟數據的背後，日益分化的「K型經濟」對職場與社會的影響。中央社
《全球中央》雜誌6月號封面故事〈AI白領生存戰〉透過全球在地記者的第一線觀察，揭示在亮眼經濟數據的背後，日益分化的「K型經濟」對職場與社會的影響。中央社

2026年，人工智慧（AI）正從科技熱詞轉化為改寫全球經濟秩序的推手，但一場被白領階級形容為「無差別謀殺」的職場變局也在悄悄上演。《全球中央》雜誌6月號封面故事〈AI白領生存戰〉透過全球在地記者的第一線觀察，揭示在亮眼經濟數據的背後，日益分化的「K型經濟」對職場與社會的影響。

在美國，科技巨頭如亞馬遜Meta微軟紛紛重組人力，藉由AI代理人取代行政、法律與程式開發等日常工作。美國人工智慧公司Anthropic的共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）警告說，AI在實現國內生產毛額高成長的同時，也將伴隨著大規模失業與加劇社會不平等。

未來就業市場可能呈現兩極化發展：一端是掌握AI技術與資本的精英，財富呈指數級成長；另一端是需要肢體接觸的實體工作者，如廚師與護理師，比較能免於技術威脅。

再看台灣，2025年憑藉AI供應鏈優勢，人均GDP逼近4萬美元。然而，亮眼果實並未讓全民共享，統計顯示，近七成受僱員工薪資低於平均數。如何解決服務業與傳統產業勞工的「體感貧窮」，已是施政當務之急。

南韓則提出「全民創業」作為解方，鼓勵青年善用AI工具創業，並建立社會安全網降低風險。教育專家呼籲，社會必須改變「累積知識」的傳統模式，轉而培養能與AI協作、具備批判分析能力的人才。

封面故事〈AI白領生存戰〉透過在美國、台灣、韓國等地記者的第一線觀察，揭示在亮眼經濟數據的背後，日益分化的「K型經濟」對職場與社會的影響。

近年在歐美流行的「幼犬瑜伽」是一種結合瑜伽與動物互動的活動。這種瑜伽的挑戰從來不在體位難度，而是當一隻又一隻毛茸茸的小狗朝你奔來時，到底該專心跟上老師的動作，還是抓緊機會摸摸牠？

而在台北大稻埕的寵佑宮籌備處，毛孩不只能被神明祝福，還能擲筊、求籤、點平安燈。飼主帶著寵物前來參拜，像是一場家庭出遊，只是多了香火味與神聖感。

從瑜伽教室到寵物宮廟，狗狗貓貓其實都在做同一件事：輕易接管人類的情緒與注意力。我們以為自己在陪伴牠們，更多時候卻是被牠們療癒；人類其實很容易被「可愛」打敗，而且是心甘情願。

《全球中央》特闢〈開箱地球村〉單元，透過分布世界五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

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微軟 Meta 亞馬遜 AI 白領 職場

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