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文組進科技業先投PM？內行人曝背後辛酸：超浪費時間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友查看職缺時發現許多人認為PM是文組切入科技業的最佳選擇，但實際研究後卻越看越困惑。 示意圖／ingimage
一名女網友查看職缺時發現許多人認為PM是文組切入科技業的最佳選擇，但實際研究後卻越看越困惑。 示意圖／ingimage

文組轉職科技業PM（Product Manager產品經理或Project Manager專案經理）真的是首選嗎？一名女網友在Dcard發文表示，最近查看職缺時發現許多人認為PM是文組切入科技業的最佳選擇，但實際研究後卻越看越困惑。一方面大家強調PM最重要的是溝通、協調與跨部門能力，文組似乎具備優勢；另一方面，不少職缺又要求具備數據分析、產品邏輯、系統觀念甚至技術背景，讓她忍不住懷疑「是在找會講話的工程師嗎？」

貼文引起不少在職人士討論，有網友分享自己是從業務轉任PM，認為先接觸產品與客戶需求，再學習協調各方意見，能讓後續工作更容易上手；也有人認為，PM所需能力很多來自後天學習，關鍵其實在於學習能力與適應能力，未必完全取決於科系背景。

不過也有不少現職PM大吐苦水，坦言這份工作遠比外界想像辛苦。直言幾乎什麼都要懂、什麼都要學，除了要解決問題，還要規劃流程、安排會議、整理資料，往往成為各部門之間的協調窗口。面對不同單位的需求與衝突，PM不只要溝通，更要想辦法找到能夠落地執行的解決方案。

另一方面，也有科技業從業人員指出，如果不了解產品技術與開發流程，客戶提出不合理需求時難以判斷可行性，工程團隊給出的時程估算也無法有效評估，最後反而增加溝通成本，更有網友崩潰直呼「真的不想跟不懂技術的文組一起在科技業當同事，什麼都不會，只會傳聲筒的同事真的超浪費大家寶貴的時間」。

還有內行網友分析，PM職務其實差異很大，關鍵仍取決於專案規模與工作內容。如果負責的是行政協調或中小型專案，透過教育訓練便有機會快速上手，但若涉及大型專案整合、技術導入或跨廠商合作，則需要更深厚的產業知識、技術背景甚至專業證照。能否與工程師溝通，重點不只是「會說話」，而是真正理解對方的專業語言與工作邏輯。

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