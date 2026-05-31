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教師月薪4.5萬、被動收入10萬想裸辭 網看法兩極：不工作會毫無目標

聯合新聞網／ 綜合報導
教師工作被不少人視為「鐵飯碗」，但穩定收入背後，也可能伴隨高壓與不自由。示意圖／AI生成
教師工作被不少人視為「鐵飯碗」，但穩定收入背後，也可能伴隨高壓與不自由。示意圖／AI生成

教師工作被不少人視為「鐵飯碗」，但穩定收入背後，也可能伴隨高壓與不自由。近日一名女教師在Dcard發文表示，自己目前任教年資3年，月收入約4.5萬元，但每月另有約10萬元的被動收入，主要來自不動產出租，且自己尚未把台股、美股投資收益列入收入計算，這也讓她開始思考是否該「裸辭」離開校園。

原PO表示，學校工作的時間安排相當不自由，再加上近年教育環境變化，讓她愈來愈感到壓力，不只要面對部分「恐龍家長」，也得承受長工時與生活被學校綁住的窒息感。雖然外界普遍認為教師是穩定職業，但對她來說真的很煎熬，因此想聽聽網友建議，自己究竟有沒有本錢直接辭職。

貼文曝光後，網友意見分成兩派。支持辭職的人紛紛表示，「如果這10萬元是穩定、長期的被動收入，那裸辭沒差，因為近期股市會讓很多人都產生自己很會賺的錯覺」、「妳能保證之後都有10萬就休息，或是再去做兼職教師」、「辭職去找自己真正的興趣，會發現這世界超棒」、「收租沒有貸款的話，直接退休吧」。

不過，另一派網友則提醒，裸辭看似自由，但仍要考慮長遠未來，「10萬元現在夠，但要考慮通膨，而且一旦辭職，人很容易懶」、「建議換工作，但不要沒工作，有現金流才能讓人放心，也不會無聊」、「好不容易考到教職，應該先保留，可以選擇換到輕鬆一點的學校，像是比較小的學校繼續服務」。

也有人分享自身經驗，認為即使被動收入夠高，仍不一定代表適合完全不上班。一名網友表示：「我每個月被動收入約40萬，但我還是有在工作，我覺得還是要有個工作、公司的歸屬感，不然不工作到最後人生會變得毫無目標」。

教師 房地產 退休

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