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電信科技、餐飲、長照全面攬才 北市17家企業聯手開出672個職缺

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

北市就業服務處6月2日至6月5日將於各就業服務站舉辦現場徵才，共邀集17家企業參與，釋出672個工作機會，產業涵蓋電信科技、餐飲、零售、長照、支援服務等多元領域，提供各年齡層與職涯階段民眾多樣就業機會。

本週活動亮點企業之一為中偉科技，釋出電信/弱電維護工程師職缺，高薪達5萬元。公司提供完整福利制度，包括生日假、三節與年終獎金、專業證照獎勵及國內外培訓機會，並設有健康檢查與多元員工關懷措施，展現對技術人才的長期培育與重視。

內需餐飲產業本週同樣求才若渴，「雲雀國際」釋出多元管理與專業職缺，包含儲備店長、倉儲物流司機、資訊維護建設部主任，以及勞工健康服務護理人員，起薪皆達4萬至4萬5仟元；跨國人氣品牌「台灣壽司郎」釋出正職人員，起薪4萬3仟元起，並規劃完整的教育訓練、多項津貼補助、年度健檢及獎金制度，全面兼顧員工的生活品質與職涯發展。

「微笑單車」招募調度與維護人員，月薪最高近5萬；長照產業「行愛住宿長照」及「愛馨居服長照」釋出個管員/護理師職缺，起薪均在4萬元以上。整體而言，本週徵才活動不僅職缺選擇多樣化，企業在薪資水準與福利誘因上也大幅強化，有助於求職者穩定就業並規劃長期職涯。

　　台灣壽司郎、統健(聖德科斯生機食品門市)、黑橋牌、漢記(朱記餡餅粥)、全家、三商餐飲、統一多拿滋(Mister Donut)、顯榮國際、行愛住宿長照、愛馨居家長照，共計17家企業。歡迎民眾踴躍參加，把握與人資直接面試的良機。

長照 職缺 北市

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