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職場平權觀察／女性平均時薪僅男性的84% 性別差距16百分點

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部發布統計，2025年女性平均時薪340元，為男性405元之83.9%，性別薪資差距16個百分點。示意圖。聯合報系資料照
勞動部發布統計，2025年女性平均時薪340元，為男性405元之83.9%，性別薪資差距16個百分點。示意圖。聯合報系資料照

勞動部發布統計，2025年女性平均時薪340元，為男性405元之83.9%，性別薪資差距16個百分點。女性要達到與男性相同的全年薪資，須較男性多工作59天。調查發現，薪資差距受到電子零組件製造業的影響甚大。

勞動部說明，不同性別之平均薪資除受性別影響外，亦與工作性質、職類、年資、學經歷等因素有關，縮小性別薪資差距為社會各界共同努力的目標。

依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以前一年性別平均時薪差距，計算當年1月1日起女性需增加之工作日數。2025年薪資調查初步統計結果，我國女性平均時薪新台幣340元，為男性405元之83.9%，性別薪資差距16.1%。

換言之，女性要達到與男性相同的全年薪資，需較男性多工作59天（365日曆天×16.1%≒59天），因此自2026年1月1日起算59天之2026年「同酬日」為2月28日，較2025年增加一日。

2025年我國性別薪資差距16.1%，較2011年之17.9%，下降1.8個百分點，女性需增加工作天數由66天降至59天，減少七日。

依據勞動部勞動及職業安全衛生研究所「性別薪資差距影響因素之研究」，我國就業市場中，基本已趨向男女「同工同酬」的狀況，而就業市場中之性別薪資差距，主要來自就業選擇之「水平隔離」，以及職業的「垂直隔離」。

就統計數據觀察，2025年我國性別薪資差距較2024年及2019年分別上升0.3及0.5個百分點，受少數性別薪資差距較大之主要產業，如電子零組件製造業之影響甚大。

2025年電子零組件製造業之男性時薪727元，女性417元，性別薪資差距42.7%，較2024年及2019年分別上升1.3及4.7個百分點，明顯擴增，可能與其業中不同性別於不同職類間之分布，如高薪研發及工程職位男性居多等因素有關。

去除電子零組件製造業之其他工業及服務業，2025年性別薪資差距為11.3%，則較2024年下降0.3個百分點，較2019年亦下降1.5個百分點；另一性別薪資差距較大之醫療保健業2025年性別薪資差距43.1%，較2024年及2019年分別下降1.2及1.6個百分點。

勞動部為強化國際比較，除了日本、韓國、美國等國之外，2025年另增加與歐盟27個成員國最新統計結果（2023年）之比較數據。

因歐盟薪資資料係為經常性薪資及加班費，經以此範圍計算我國、日、韓資料，2023年我國性別薪資差距12.5%，與荷蘭相當，高於比利時之0.7%、義大利之2.2%、西班牙之9.2%、瑞典之11.2%、法國之12.2%等，低於丹麥之14%、芬蘭之16.8%、德國之17.6%、奧地利之18.3%等。

我國亦明顯低於南韓之24.4%及日本之25.9%，在30個國家中排名（由低至高）第16名，位處中段。

近年來，我國性別薪資差距均較日、韓低13至16.5個百分點；至於美國，因其所發布之性別薪資差距資料係以中位數計算，若以我國本國籍全時年薪中位數與其周薪中位數相較，2024年我國性別薪資差距16.2%，亦較美國之17.3%低1.1個百分點。

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