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職場平權觀察／員工申請產假 95%雇主同意

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部調查，有關促進工作平等措施，2025年雇主同意員工申請《性別平等工作法》各項假別之比率，除「家庭照顧假」達八成外，其餘均逾八成五。

雇主同意員工申請女性保護相關假別之比率以「產假」95.2%最高，另「安胎休養」及「流產假」分別為93%及92.8%，「陪產檢及陪產假」、「生理假」及「產檢假」則各為89.9%、88%及 86.9%。

2025年員工規模100人以上之事業單位設立「托兒服務機構」或提供「托兒措施」者占78.3%，設置「哺（集）乳室」者占84%；250人以上事業單位之該二項比率分別為87.1%及95.8%。

根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所之性別薪資差距研究，影響我國性別薪資差距之主要因素為：

第一，因生育女性須短期離開職場，以致年資中斷或不易重返工作，而造成性別薪資差距。第二，就業市場中的就業選擇水平隔離，導致不同行業間之性別薪資差距。第三，就業市場中的職業垂直隔離，恐將使性別薪資差距擴大。

針對女性易因照顧責任離開職場不易重返一節，勞動部持續落實性別平等工作法相關保障，推動「事業單位同工同酬檢核表」，宣導2021年縮短育嬰留停門檻，放寬為只要30日即可申請相關規範。2026年元旦起推動「彈性育嬰留職停薪新制」，勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪。

至2025年底止，相較2021年縮短育嬰留停門檻前，少於六個月的短期育嬰留職停薪，男性申請人數增加1.6倍。此次新制再放寬，將有效促進男性參與育兒，鼓勵男性共同擔負照顧子女責任。

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