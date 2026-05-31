職場平權觀察／職場工作分配 會考量性別

為了解《性別平等工作法》實施情形及受僱者在職場就業平等實況，勞動部於2025年8至9月間分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」。

分析雇主對於各項業務考量，有性別考量之比率以「工作分配」14.9%最高，「薪資給付標準」、「育嬰留職停薪」分別占4%、3.1%次之，其他皆未及3%；有跨性別／性傾向考量者亦以「工作分配」5.8%最多，其他皆未及3%。

另據統計，受僱者最近一年因性別在職場遭受不平等待遇比率，以「工作分配」之2.2%最高，其次為「調薪幅度」占1.7%，「薪資給付標準」及「求職」各占1.6%居第三。

按性別觀察，女性受僱者以「工作分配」及「調薪幅度」均為2.5%最高，其次為「薪資給付標準」之2.3%；男性則以「工作分配」之1.9%最高，其次為「求職」及「考核（考績或獎金）」各1.3%。

針對加強改善就職薪資水平性別平等，勞動部積極引導事業單位自主檢視內部薪資、考核制度。

2026年將持續結合中央以及地方的資源，透過多元管道深化推廣「事業單位同工同酬檢核表」，並進一步針對性別薪資差距較大的電子零組件製造業，與相關雇主團體合作，朝向改善性別薪資差距。