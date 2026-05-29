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職類別薪資調查 機師蟬聯冠軍

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（29）日公布2025年「職類別薪資調查」，統計結果以機師年薪393.1萬元（月薪29.8萬元）蟬聯冠軍寶座。其次為精算師月薪20.3萬元、醫師月薪18萬元。月薪成長以保險員年增10.6%最高，其次為殯葬服務員8.6%，旅遊業人員、美容業人員7.8 %排第三。

根據調查，月薪以航空駕駛員29.8萬元最高，精算師月薪20.3萬元次之，醫師18萬元排第三，爾後依序為職業運動員、船舶監管人員（含引水人員），均逾10萬元。

年薪亦以航空駕駛員393.1萬元、精算師366.2萬元及醫師249.7萬元較高，其餘電信工程師、船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員、律師、證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）均逾150萬元。

觀察薪資成長，月薪以保險代理人（含保險業務員）10.6%最高，殯葬服務人員8.6%次之。旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）、美髮美容及造型設計人員排第三，均逾7%。

年薪則以證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）17.1%、保險代理人（含保險業務員）15.8%、旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）13.3%、美髮美容及造型設計人員10.2%較高。

此外，專業人員以醫療保健及社會工作服務業（月、年薪各為7.8萬元、110.7萬元）、金融及保險業（7.5萬元、138.6萬元）、製造業（6.9萬元、126.4萬元）較高。

勞動部次長李健鴻表示，月薪年增率高可能是受最低工資連續多年調漲，以及因缺工而提升聘僱薪資有關。

不過，也有部分行業的月薪薪資是負成長，勞動部統計處長梅家瑗指出，不動產經紀人（含房屋仲介）、證券金融交易員及經紀人的年增率分別為負8.9%及負5.2%。但這行業薪資多以獎金為主，以全年實質薪資來看還是沒有減少。

機師 薪資 勞動部

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