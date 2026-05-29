2025年工業、服務業薪資排行出爐！機師年薪393萬元再度蟬聯冠軍

勞動部29日公布2025年「職類別薪資調查」，統計結果以往年差不多，以機師月薪29.8萬元（年薪393.1萬元）再度蟬聯穩居冠軍寶座。其次則為精算師20.3萬元、醫師18萬元。最低薪的職類則是洗衣（含鞋包）、熨燙工月薪3萬1414元。

勞動部「職類別薪資調查」，主要調查「工業、服務業」，2025年調查於8月間辦理，統計項目包括7月底各職類全時受僱員工（含移工）人數、7月平均每人月薪，及2024年全年平均每人年薪，回收有效樣本計9,977家

2025年7月底工業及服務業全時受僱員工人數812.9萬人，按職類觀察，以技藝、機械設備操作及組裝人員213.2萬人（占26.2%）最多，技術員及助理專業人員131.6萬人（占16.2%）及事務支援人員122.8萬人（占15.1%）分居二、三，另基層技術工及勞力工44.9萬人（占5.5%）最少。

以技術層次觀察，第3～4技術層次人數占比為41.9%，第1～2技術層次占比為58.1%。

工業部門全時受僱員工人數為339.9萬人，其中以製造業282.8萬人占83.2%最多，故工業部門之各大職類人數結構與製造業相近，均以技藝、機械設備操作及組裝人員逾半最高，工業部門達51.2%，製造業達51.6%，其次為技術員及助理專業人員，分占15.2%及15.5%，再次之為專業人員，分占10.3%及11%，其餘職類則均不及1成。

營建工程業亦以技藝、機械設備操作及組裝人員、技術員及助理專業人員分占52%及13.8%較多，惟基層技術工及勞力工占11.1%居第三。

服務業部門全時受僱員工人數為473萬人，各職類分布結構較為平均，事務支援人員、服務及銷售工作人員、技術員及助理專業人員、專業人員占比均位於16.3%～19.3%之間。

惟因業種複雜且型態分歧，各業別間職類結構差異明顯，如住宿及餐飲業之服務及銷售工作人員占比逾6成，金融及保險業之技術員及助理專業人員占比逾4成，支援服務業之基層技術工及勞力工占比逾2成，醫療保健及社會工作服務業則專業人員占比近6成。

2025年7月底工業及服務業非主管及監督人員之各細職類全時受僱員工以組裝（現場）人員47.8萬人（占5.9%）最多，辦公室綜合事務人員（含資料登錄、一般事務秘書）41.5萬人（占5.1%）次之。

除前述之職類外，第3～4技術層次之細職類以工商業銷售代表（含業務員）35.1萬人（占第3～4技術層次10.3%）較多。

第1～2技術層次之細職類以生產機械設備操作/剪裁或裁縫人員38.6萬人（占第1～2技術層次8.2%），會計助理、簿記、出納29.7萬人（占第1～2技術層次6.3%），與商店銷售及展售人員（含門市店長）29.1萬人（占第1～2技術層次6.2%）較多。

2025年7月工業及服務業全時受僱員工各大職類薪資高低分布與技術層次相關。

其中月薪以主管及監督人員8.1萬元最高，專業人員6.8萬元次之，基層技術工及勞力工3.3萬元最低；惟與113年7月相較之年增率，則以服務及銷售工作人員之4.6%最高，主管及監督人員3.5%次之，基層技術工及勞力工、技術員及助理專業人員均不及3%較低。

年薪部分，113年全年年薪亦以主管及監督人員131.7萬元最高，專業人員106.2萬元次之，基層技術工及勞力工43.1萬元最低；與112年相較之年增率，則以技術員及助理專業人員之5.3%較高，服務及銷售工作人員3.9%次之，技藝機械設備操作及組裝人員1.5%較低。

綜觀各大職類於各行業之月、年薪狀況，專業人員以醫療保健及社會工作服務業（月、年薪各為7.8萬元、110.7萬元）、金融及保險業（7.5萬元、138.6萬元）、製造業（6.9萬元、126.4萬元）較高。

技術員及助理專業人員以運輸及倉儲業（9.3萬元、127.9萬元）、金融及保險業（6.9萬元、120.6萬元）較高。

服務及銷售工作人員亦以運輸及倉儲業（6.3萬元、83.6萬元）、金融及保險業（5.6萬元、111.7萬元）較高，餘各大職類多以金融及保險業、運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業較高。

各大行業之不同技術職類薪資分布，亦因行業特性及樣態不同而有差異，如住宿及餐飲業、教育業等不同技術職類間薪資差距較小，運輸及倉儲業、出版影音及資通訊業、醫療保健及社會工作服務業則差距較大。

另相近技術職類之薪資狀況亦有部分差異，如多數行業之專業人員薪資均高於技術員及助理專業人員，惟運輸及倉儲業反之。

2025年7月底受僱員工5千人以上之各細職類（不含主管及監督人員）薪資年增率觀察，月薪以保險代理人（含保險業務員）較高，殯葬服務人員次之，旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）、美髮美容及造型設計人員再次之，均逾7%。

年薪則以證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）、保險代理人（含保險業務員）、旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）、美髮美容及造型設計人員較高，均逾10%。

就各細職類（不含主管及監督人員）薪資觀察，月薪以航空駕駛員最高，精算師次之，醫師再次之，餘依序為職業運動員、船舶監管人員（含引水人員），均逾10萬元。

年薪亦以航空駕駛員、精算師及醫師較高，電信工程師、船舶監管人員（含引水人員）、職業運動員、律師、證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）均逾150萬元。