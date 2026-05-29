快訊

《六燈獎》主持人驚傳腦出血急開刀！最新病況曝光

很多人都買了！越南超夯伴手禮返台秒被攔 她帶2包差點噴6萬

快看身邊！全台「仍在協尋中」寵物還有牠們 最高賞金10萬、特徵一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

月薪年增幅冠軍揭曉…這個職業逾10.6%奪冠 金融交易員竟負成長

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布114年「職類別薪資調查」，左為勞動部次長李健鴻，右為勞動部統計處處長梅家瑗。記者葉冠妤／攝影
勞動部今公布114年「職類別薪資調查」，左為勞動部次長李健鴻，右為勞動部統計處處長梅家瑗。記者葉冠妤／攝影

勞動部今公布114年「職類別薪資調查」，除公布各職類薪資排行，今年也特別計算薪資年增率。其中，月薪增幅以保險代理人（含保險業務員）年增10.6%最高，其次為殯葬服務人員8.6%，旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）及美髮、美容與造型設計人員均為7.8%。

依調查，受僱員工5000人以上的細職類中，114年7月月薪年增率以保險代理人（含保險業務員）最高，達10.6%，平均月薪6.5萬元；其次為殯葬服務人員年增8.6%，月薪4.1萬元；旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）及美髮、美容與造型設計人員年增率均為7.8%，月薪分別為4.3萬元及3.3萬元。

其後依序為航空器維修人員年增6.2%、月薪5.8萬元；建築物管理員、保全及警衛人員年增6.2%、月薪3.5萬元；寵物美容師及動物照料工作人員年增6.1%、月薪3.4萬元；兒童照顧人員（含保母）年增6.0%、月薪3.4萬元；飲料調配及調酒員年增5.9%、月薪3.3萬元，以及機車送件駕駛人員年增5.8%、月薪3.7萬元。

月薪增幅呈現負成長的職類，則以不動產經紀人（含房屋仲介）年減8.9%最多，其次為證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）年減5.2%，按摩師年減1.9%。

不過，若觀察113年年薪成長幅度，證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）以年增17.1%居冠，平均年薪153.8萬元；保險代理人（含保險業務員）年增15.8%、年薪101.3萬元居次。

其後依序為旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）年增13.3%、年薪61.3萬元；美髮、美容及造型設計人員年增10.2%、年薪43.2萬元；不動產經紀人（含房屋仲介）年增9.8%、年薪68.1萬元；航空器維修人員年增8.1%、年薪99.7萬元；機車送件駕駛人員年增7.7%、年薪50.2萬元；電信工程師年增7.0%、年薪182.8萬元；化學工程師年增6.7%、年薪119.2萬元；以及隨車、船、飛機服務人員（含空服員）年增6.7%、年薪88萬元。

勞動部次長李健鴻表示，月薪年增率前十名職類中，部分職類薪資水準接近最低工資2萬9500元，例如保母、寵物美容師及飲料調配員等，推測薪資成長是受近年最低工資調升帶動，可能也有缺工加薪攬才因素。至於不動產經紀人等職類出現月薪負成長、年薪卻增加的情況，李健鴻認為，主要是因業績獎金占薪資比重較高。

勞動部 薪資 月薪

延伸閱讀

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

網議台北薪水沒40K活不下去？薪資平台：贏過六成上班族

就保投保薪資上限擬調升

育兒留職停薪津貼每月上看4萬 就保薪資天花板擬提高至5萬

相關新聞

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

勞動部今公布民國114年「職類別薪資調查」。十大高薪職類排行榜變動不大，航空駕駛員不論在月薪、年薪都穩居最高薪王位，月薪高達29.8萬元，年薪則為393.1萬元，其次為精算師20.3萬元、醫師18萬元。最低薪的職類則是洗衣（含鞋包）、熨燙工月薪3萬1414元。

月薪年增幅冠軍揭曉…這個職業逾10.6%奪冠 金融交易員竟負成長

勞動部今公布114年「職類別薪資調查」，除公布各職類薪資排行，今年也特別計算薪資年增率。其中，月薪增幅以保險代理人（含保險業務員）年增10.6%最高，其次為殯葬服務人員8.6%，旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）及美髮、美容與造型設計人員均為7.8%。

離職還要挑季節？他勸最好選冬天 原因曝光一票上班族認同

每年一到夏天，為了對抗酷暑高溫，多數人都會選擇打開冷氣、電扇來消暑。插畫家「消極男子」就發文建議，如果想要離職的人不要選擇夏天，原因曝光也讓不少人很有共鳴。

2025年工業、服務業薪資排行出爐！機師年薪393萬元再度蟬聯冠軍

勞動部29日公布2025年「職類別薪資調查」，統計結果以往年差不多，以機師月薪29.8萬元（年薪393.1萬元）再度蟬聯穩居冠軍寶座。其次則為精算師20.3萬元、醫師18萬元。最低薪的職類則是洗衣（含鞋包）、熨燙工月薪3萬1414元。

專家：AI職缺 文科、理工二分法不易打破

ＡＩ竄出，是否可能打破理工、文科鮮明的就業界線？專家認為，非理工科系的人可以使用ＡＩ工具，但做不到ＡＩ工具研發與維護，理工人才在ＡＩ領域具有核心優勢技術，薪資待遇仍是最高。人力銀行也說，文組仍不太可能進入科技業核心工作，只能進到採購部門，或語文好的外派採購業務，「文科、理工二分法不容易打破」。

科技當道…新鮮人找工作 工程師大增

大學畢業季來臨，針對社會新鮮人的職涯選擇，人力銀行發現，這幾年ＡＩ狂潮造成科技業一枝獨秀，去年起新鮮人尋職偏好明顯轉變，從過去最愛的行政、門市、餐飲等民生消費職務，改為偏向研發、工程、軟體工程師等職務，五年間比率大增十個百分點，門市營業與餐飲職缺則出現退燒現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。