月薪年增幅冠軍揭曉…這個職業逾10.6%奪冠 金融交易員竟負成長

勞動部今公布114年「職類別薪資調查」，除公布各職類薪資排行，今年也特別計算薪資年增率。其中，月薪增幅以保險代理人（含保險業務員）年增10.6%最高，其次為殯葬服務人員8.6%，旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）及美髮、美容與造型設計人員均為7.8%。

依調查，受僱員工5000人以上的細職類中，114年7月月薪年增率以保險代理人（含保險業務員）最高，達10.6%，平均月薪6.5萬元；其次為殯葬服務人員年增8.6%，月薪4.1萬元；旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）及美髮、美容與造型設計人員年增率均為7.8%，月薪分別為4.3萬元及3.3萬元。

其後依序為航空器維修人員年增6.2%、月薪5.8萬元；建築物管理員、保全及警衛人員年增6.2%、月薪3.5萬元；寵物美容師及動物照料工作人員年增6.1%、月薪3.4萬元；兒童照顧人員（含保母）年增6.0%、月薪3.4萬元；飲料調配及調酒員年增5.9%、月薪3.3萬元，以及機車送件駕駛人員年增5.8%、月薪3.7萬元。

月薪增幅呈現負成長的職類，則以不動產經紀人（含房屋仲介）年減8.9%最多，其次為證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）年減5.2%，按摩師年減1.9%。

不過，若觀察113年年薪成長幅度，證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）以年增17.1%居冠，平均年薪153.8萬元；保險代理人（含保險業務員）年增15.8%、年薪101.3萬元居次。

其後依序為旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）年增13.3%、年薪61.3萬元；美髮、美容及造型設計人員年增10.2%、年薪43.2萬元；不動產經紀人（含房屋仲介）年增9.8%、年薪68.1萬元；航空器維修人員年增8.1%、年薪99.7萬元；機車送件駕駛人員年增7.7%、年薪50.2萬元；電信工程師年增7.0%、年薪182.8萬元；化學工程師年增6.7%、年薪119.2萬元；以及隨車、船、飛機服務人員（含空服員）年增6.7%、年薪88萬元。

勞動部次長李健鴻表示，月薪年增率前十名職類中，部分職類薪資水準接近最低工資2萬9500元，例如保母、寵物美容師及飲料調配員等，推測薪資成長是受近年最低工資調升帶動，可能也有缺工加薪攬才因素。至於不動產經紀人等職類出現月薪負成長、年薪卻增加的情況，李健鴻認為，主要是因業績獎金占薪資比重較高。