2025年職業薪資排行出爐 機師月薪近30萬穩居寶座

勞動部今公布民國114年「職類別薪資調查」。十大高薪職類排行榜變動不大，航空駕駛員不論在月薪、年薪都穩居最高薪王位，月薪高達29.8萬元，年薪則為393.1萬元，其次為精算師20.3萬元、醫師18萬元。最低薪的職類則是洗衣（含鞋包）、熨燙工月薪3萬1414元。

勞動部以從事工業及服務業的事業單位為調查對象，114年調查於8月間辦理職類別薪資調查，統計項目包括7月底各職類全時受僱員工（含外籍移工，不含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者及部分工時受僱者）人數、7月平均每人經常性薪資，及113年全年年薪，回收有效樣本計9977家。

依勞動部調查，114年各細職類（不含主管及監督人員）薪資前十大排名，月薪以航空駕駛員29.8萬元最高，精算師20.3萬元次之，醫師18萬居第三，之後依序為職業運動員16萬、船舶監管人員（含引水人員）14.5萬、電信工程師9.7萬、律師9.3萬、證券金融交易員及經紀人8.1萬、統計及精算專業人員8.1萬、財務及投資規畫分析人員7.8萬元。

年薪部分，仍舊是航空駕駛員393.1萬元穩居高薪王寶座，精算師366.2萬元次之，醫師249.7萬元第三。再來是電信工程師182.8萬元、

舶監管人員（含引水人員）172.3萬、職業運動員169.2萬、律師158萬、證券金融交易員及經紀人153.8萬、財務及投資規畫分析人員146.8萬、電機及電子工程師140.6萬元。

至於倒數十名低薪職類，洗衣（含鞋包）、熨燙工月薪3萬1414元最低，其次依序為廢棄物收集工及回收資源分類工3萬1512元、清潔及家事工作人員（含建築清潔工、房務人員）3萬1735元、廚房幫工（含速食烹調）3萬1840元、收票員、引座員、休閒遊樂場所服務員3萬1999元、按摩師3萬2149元、鞣（製）革、毛皮及皮革工作人員3萬2174元、產品分級及檢查人員3萬2202元、手工藝人員3萬2243元、木材處理、家具木工及有關工作人員3萬2463元。