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離職還要挑季節？他勸最好選冬天 原因曝光一票上班族認同
每年一到夏天，為了對抗酷暑高溫，多數人都會選擇打開冷氣、電扇來消暑。插畫家「消極男子」就發文建議，如果想要離職的人不要選擇夏天，原因曝光也讓不少人很有共鳴。
「消極男子」在Threads發文，他建議大家若要離職，最好選冬天，因為這樣夏天至少還能待在公司吹冷氣，另類的省電費方法獲得一票人認同。不少網友表示，「每天都迫不及待去公司吹公司的冷氣，喝公司的冰水」、「每天去上班的動力：帶薪吹冷氣」、「真的，夏天離職成本絕對比較高」、「而且冬天可以不用又冷又睏的起床」、「夏天在家要開冷氣，還不如在公司吹免費的」、「這一直是我奉行的守則，千萬不能在夏天離職」、「冷氣、3C充電、水，公司三寶」。
還有人認為夏天過後很快就冬天了，反而會想再撐一下等領年終再離職，「到冬天的時候：快過年了，再忍一下」、「可是冬天到了，我就會想說再撐一下就可以領年終了」、「正常是過完年後離職，算是冬末春初」、「應該要春天離職，冬天離職就沒有年終了，領完年終先飛日本，回來再找新的繼續吹冷氣」。
《女子漾》之前曾分享《Social Lab社群實驗室》的調查，歸納出上班族8大期待的夢幻工作環境，前三名分別是零食飲料、優質辦公設備、冷氣空調，其餘還有娛樂室、運動設施、咖啡機、按摩服務、職場健康服務。
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