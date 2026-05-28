「綠搜」第一站！ 綠領人才資訊平臺上線周年逾10萬註冊、63萬瀏覽

國家環境研究院（國環院）專為求職者與上班族量身打造的「綠領人才資訊平臺」，打破政府網站生硬的法規宣導，從使用者體驗出發，變身為兼具「求職導航、課程防詐、官方證書下載」的數位神器。該平臺上線僅1年便引爆綠領浪潮，累積吸引超過10萬名使用者、瀏覽量逼近63萬次，顯示該平臺已成為民眾佈局綠色職涯的必訪網站。

國環院院長張順欽指出，根據平臺大數據分析，這波「綠領熱」已打破地域限制，呈現全臺遍地開花的盛況。在網頁瀏覽偏好上，使用者的點擊熱點高度聚焦於實務應用。前三大熱門頁面分別為：「淨零綠領人才培育課程及加值課程」、「各部會綠領培育相關課程」以及「證照考取資訊」，顯示使用者多抱持明確的轉型需求，而非走馬看花。

為了因應現代人碎片化的學習習慣，平臺特別優化行動裝置介面。統計指出，在17萬次的點閱數中，高達54%的使用者選擇以手機瀏覽，超越桌機的45%與平板的1%，讓上班族不論在通勤或午休，都能隨時隨地掌握最新減碳商機。

平臺最受好評的功能，莫過於無縫接軌的「官方合格證明查詢與下載」。民眾透過平臺報名全國37所大專校院「培育聯盟」或官方課程，完訓並通過國環院專屬測驗後，即可在線上系統直接下載環境部核發的官方合格證明。這張具備「國家級背書」的證書，將成為求職者在面試時，展現無可取代競爭力的最強利器。