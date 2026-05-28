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新鮮人剛上班被要求花萬元幫客戶訂餐？職場潛規則有三大界線

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
職場潛規則多，新鮮人初入職場很容易踩地雷。示意圖。圖／本報資料照片
職場潛規則多，新鮮人初入職場很容易踩地雷。示意圖。圖／本報資料照片

即將進入畢業季，大批社會新鮮人將陸續踏入職場。不過，找到工作的喜悅背後，有些職場「潛規則」也讓不少新人感到壓力。近日就有網友在社群平台發文表示，自己剛畢業進入新公司，第一個月就被要求自掏腰包替客戶買飲料、訂餐，一周下來竟花費超過萬元，引發網友熱議。有人直言「不正常，快逃」，也有人認為「要求新員工代墊不合理，彼此信任都還沒建立，擔心很正常」，但也有部分網友認為這只是「服從性測試」，甚至建議「可以向公司申請零用金備用」。

對於初入職場的新鮮人而言，面對陌生環境與企業文化，往往容易陷入「害怕自己不合群」、「擔心被主管討厭」等焦慮，而對於各項要求選擇全盤接受。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，其實愈是新鮮人，愈應該在一開始就清楚表達自己的界線與想法，才能避免工作內容與責任模糊化。以代墊費用為例，莊雨潔建議，新人可以禮貌但明確地向主管表示：「目前財務安排比較緊，可能沒辦法先代墊，不好意思，但協助安排客戶餐飲沒有問題。」透過這樣的表達方式，既展現工作配合度，也能守住自己的底線。

莊雨潔指出，新鮮人進入職場後，至少應建立三大界線觀念，包括「金錢界線」、「身體與安全界線」以及「時間界線」。

所謂「金錢界線」，是不應輕易讓私人財務承擔公司支出；「身體與安全界線」則是在面對不舒服的接觸、強迫飲酒或應酬文化時，應溫和卻堅定地表達拒絕；至於「時間界線」，則是在確認完成工作後，仍應保有合理的休息與下班權利。莊雨潔認為，職場確實需要學習團隊合作與配合，但不代表必須透過過度消耗自己，來證明「值得被留下」。對新鮮人而言，如何在適應環境與保護自我之間取得平衡，也是進入職場的重要課題。

除了文化適應之外，薪資問題同樣是新鮮人最在意的焦點之一。1111人力銀行總經理張篆楷建議，新鮮人可善用網路免費工具，協助自己掌握職涯方向與薪資行情。

人力銀行 職場

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