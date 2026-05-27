放假誤讀主管公事訊息！上班族崩潰 數據揭25%勞工數位待命

員工休假理應屬於私人時間，理應不需處理公務。但台灣有上班族在「mobile01討論區」發文大嘆，休假在家滑手機，其間主管突然傳送訊息，估計極大可能是公事，主管每次強調緊急，但原PO正值休假，不太想處理公事，「本來想說先不要點開，等明天上班再處理就好」，結果手滑直接變已讀，請教網友「這種狀況通常怎麼應對比較好？我該裝死還是回一下」？

網友建議假期切勿工作

貼文引來網友留言，「我如果在休假的時候收到工作訊息，我統一回 : 收到，等上班的時候我立刻處理」、「他好歹是上司，還是要稍微尊重他，起碼回個中指貼圖，以表示尊重」、「說你出門沒帶手機，你家的貓幫你按的」。更有網友建議回覆「已收到長官，您十萬火急的重要公文，但是很不巧，我人與家人正在外地休假，沒辦法馬上趕回，但上班後會火速積極處理，如有怠慢之處，請多見諒，最後祝長官您休假愉快、身體安康、平步青雲」。

台灣每4位勞工就有1人下班後仍然待命或被要求工作

台媒報導，勞動部日前發布《勞工生活及就業狀況調查》，全台每4位勞工就有1人下班後仍然被迫「數位待命」或持續被要求工作。

人力資源部資深經理提議 勞資雙方平衡工作和休息時間

求職平台「104人力銀行」人力資源處資深經理林慧蘭指出，部份主管習慣在下班後傳送訊息，動機多半只是提醒自己、擔心自己翌日上班忘記相關工作，並非要求員工立即處理，但相關訊息往往造成員工的心理壓力。她建議勞資雙方可以善用數碼工具，建立溝通默契，在不影響效率的前提下，平衡工作和休息時間。

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文章授權轉載自《香港01》