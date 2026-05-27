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網議台北薪水沒40K活不下去？薪資平台：贏過六成上班族

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台北市平均薪資雖較高，但專家分析，要扣除房租及生活支出的可支配餘額才是重點，而非單純的薪資數字。示意圖。圖／本報資料照片
台北市平均薪資雖較高，但專家分析，要扣除房租及生活支出的可支配餘額才是重點，而非單純的薪資數字。示意圖。圖／本報資料照片

社群平台 Threads 貼文引爆熱烈討論。有網友指出，台北不少企業開出30-35K起薪，但北漂族扣掉房租13000元、基本伙食費15000元後，每個月竟然剩不到7000元。

留言區紛紛附和「不如回家鄉搖飲料住家裡」，月薪40K是台北薪資門檻的話題持續在網路發酵。薪資查詢平台《比薪水》專家表示，其實40K薪水在台北，已經贏過大多數上班族

根據薪資查詢平台《比薪水》的「台灣薪資地圖」統計，台北市平均月薪為44032元，較去年成長3%，約增加 1136元。在薪資競爭力上，台北在全台各縣市中排名第2，有相當水準。

許多人認為「40K是在台北活下去的底線」，但這條底線對許多人遙不可及。在薪資地圖輸入月薪40000元進行計算，發現這個薪水已經贏過了60%台北市上班族，更贏過全台灣64% 的勞工。

這意味著，台北有高達四成的人口，月薪其實連40000 元都拿不到。之所以有大批不及40K 的上班族仍留在台北，多數是仰賴「住家裡」節省房租與外食開銷，才能存下娛樂支出、維持個人生活。

此外，台北的薪資差異倍率高達19.8倍，最高與最低薪資落差極大。「台北薪水高」的現象，很大程度是少數極高薪族群拉抬了平均值，掩蓋了基層低薪上班族的真實處境。

《比薪水》專家分析，40K夠不夠活，關鍵在於求職者的生活型態，而非單純的薪資數字。租屋地點、學貸和房貸、是否孝親壓力，都會影響生活品質。台北的工作機會多、薪資天花板高，但消費同樣驚人。求職者在抉擇是否北漂前，應透過薪資地圖交叉比對目標城市的房價與物價，精算出每月的「可支配餘額」，才能做出最符合自身職涯的選擇。

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