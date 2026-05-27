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影／因應少子化 勞動部獎勵企業建立托兒設施最高補助500萬

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
賴清德總統上午召開記者會，推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望讓年輕人敢婚敢生敢養的政策。勞動部下午針對相關作法，由部長洪申翰進一步提出說明。記者杜建重／攝影
賴清德總統上午召開記者會，推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望讓年輕人敢婚敢生敢養的政策。勞動部下午針對相關作法，由部長洪申翰進一步提出說明。記者杜建重／攝影

賴清德總統上午召開記者會，針對少子女化的挑戰，推出「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，希望在婚、孕、養兒育女及友善職場等面向，提供協助給年輕人，讓年輕人敢婚敢生敢養的政策。

勞動部下午針對相關作法進一步提出說明，部長洪申翰表示，少子女化的原因有許多，其中之一就是越來越多青壯年的勞工感受到育兒與職場的拉扯，「時間」成為勞工育兒家庭的痛點。

洪申翰說，勞動部經過檢討和準備，並參考國外度、考量企業負擔及綜整各界意見後，推出一整套的友善家庭照顧職場的做法，由政府提供資源補助及彈性化方案，設計更多誘因讓企業包容勞工需求，減少企業及勞工負擔。相關作法如下：

第一、加碼婚假、產假、陪產假延長，除將現行勞工8天婚假比照軍公教延長為14日，也將現行8週產假延長至12週，現行7日陪產檢也延長為14日，讓孕產爸爸一起陪。

第二、育兒留停年齡、津貼都延長，投保薪資上限再提高。延長家長照顧幼兒年齡到6歲，並更名為「育兒留停」，全面照顧學齡前兒童。此外，也擴大育兒留停津貼補助，雙親都領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長可各請領至9個月，以鼓勵雙親分擔照顧。

第三、30日以日育嬰留停升級加倍為60日育兒假，勞動部並將擴大提供「200人以下企業」支持勞工申請育兒假之獎勵，補助企業加給同事職務代理津貼。

第四、獎勵建立友善育兒彈性及縮減工時環境。勞動部獎勵200人以下企業提供「育有12歲以下子女」縮減工時或彈性工時制度，讓企業建立每日縮減一小時工時或彈性調整上下班制度，給予定額獎勵。

第五、強化企業托育，獎勵租稅減免。勞動部為鼓勵企業托育環境升級，5月1日上路的企業新建托兒設施最高補助500萬元及補助發放員工育兒補貼。

洪申翰強調，政府用資源和減稅，帶著中小企業一起把台灣的職場變成一個讓年輕人敢婚、願生、樂養，而且能安心打拼的溫暖環境，有助於減少勞工因照顧家庭而離職，實踐人才永續，協助企業留才攬才，希望能避免職場缺工現象。

勞動部下午針對政府因應少子女化所推出的政策，由部長洪申翰（左三）召開記者會對外說明有關婚假、產假、陪產假延長、彈性工時及職代津貼配套等各項措施。記者杜建重／攝影
勞動部下午針對政府因應少子女化所推出的政策，由部長洪申翰（左三）召開記者會對外說明有關婚假、產假、陪產假延長、彈性工時及職代津貼配套等各項措施。記者杜建重／攝影

勞動部長洪申翰（左三）下午帶領企業界共同召開記者會，對外說明有關勞動部推動包含婚假、產假、陪產假、育嬰留停假、彈性工時及職代津貼等配套措施的相關作法。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰（左三）下午帶領企業界共同召開記者會，對外說明有關勞動部推動包含婚假、產假、陪產假、育嬰留停假、彈性工時及職代津貼等配套措施的相關作法。記者杜建重／攝影

勞動部 洪申翰 賴清德 少子化

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