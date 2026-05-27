不滿雇主全額負擔「反移工零付費」提案附議達標 雇主協會：暫緩修法

由台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會發起的「反對移工零付費、台灣雇主全買單」公共政策提案已突破5000人的附議成案門檻。台灣雇主協會今表示，台灣社會對行政院與勞動部推動「移工零付費、台灣全買單」政策方向，已產生強烈反彈與高度憂慮，再次要求政府應立即暫緩移工零付費全面由雇主負擔的修法方向。

行政院於2026年4月9日通過「就業服務法」部分條文修正草案，要求製造業與漁撈業雇主於3年內全面負擔移工海外招募費、仲介費、機票等費用，以達成所謂移工零付費目標。

台灣雇主協會強調，政府目前以公平招募原則及國際供應鏈壓力為理由推動修法，但實際結果卻是把原本在海外招募體系中的成本，全面內部化為台灣企業、家庭與產業的負擔， 本次提案指出，政府不應在缺乏完整配套與財務分擔機制下，將所有成本單方面轉嫁給台灣雇主與家庭。

提案內容也強調，許多聘僱外籍看護工的家庭，本身即為失能、重症或高齡照護家庭，長期承受龐大醫療與照護支出，雖目前行政院與勞動部規畫優先從產業移工推動零付費，但不同工種的薪資與來台成本結構差異極大，未來恐導致移工更不願投入家庭看護工作，甚至可能進一步增加失聯移工與逃逸問題，對台灣長照與治安體系造成更大衝擊。

台灣雇主協會理事長張姮燕表示，協會並不反對保障移工權益，也支持避免強迫勞動與不合理招募制度，但不能接受政府在未完成配套、未做完整衝擊評估、未建立合理分擔機制前，甚至忽視最終可能影響看護工來台意願的情況下，就直接要求台灣雇主全額買單。

張姮燕說，目前每引進1名移工，雇主可能增加鉅額成本，部分越南案例甚至高達19萬元，對原本毛利已極低的中小企業而言，這將直接衝擊接單與營運；對漁業而言，恐導致轉旗、停業與近海漁業進一步萎縮；對聘僱外籍看護的失能與重症家庭而言，更是沉重的照護重稅。

台灣雇主協會呼籲行政院與勞動部，應立即暫緩移工零付費全面由雇主負擔的修法方向，重新召開公聽會，納入家庭雇主、中小企業、漁民及產業代表意見，並建立政府、來源國與雇主合理分擔機制，而非將所有壓力轉嫁台灣，另也應優先檢討就業安定基金使用方向，真正回饋聘僱移工的台灣家庭與產業。